Uz tisuće lampica i grupu Silente otvoren Advent Makarska 2025.

Paljenje prve adventske svijeće i tisuća blagdanskih lampica sinoć je na Kačićevu trgu svečano najavljeno još jedno izdanje najšarmantnijeg adventa uz more. Time je Makarska ušla u razdoblje bogatog blagdanskog programa koji već godinama privlači brojne posjetitelje i potvrđuje status grada kao jednog od najživljih adventskih središta na Jadranu.

Prvu adventsku svijeću upalio je gradonačelnik Zoran Paunović, zajedno sa zamjenicom gradonačelnika Antoniom Radić Brkan, direktoricom Turističke zajednice grada Makarske Marinom Josipović te pročelnicom Odjela za javne potrebe i društvene djelatnosti Marinom Puharić.

„Uživajte u ovom vremenu došašća, sa svojim obiteljima i prijateljima, u zajedništvu i u bogatom programu kojeg smo vam pripremili i ove godine. Prošećite i još jednom se uvjerite zašto je makarski Advent već prepoznat kao najšarmantniji advent uz more i najveći mali advent u Dalmaciji”, istaknuo je gradonačelnik Zoran Paunović.

U nastavku večeri posjetitelje je dočekao koncert popularne grupe Silente, čime je u atmosferi izvrsne posjećenosti obilježen početak ovogodišnjeg adventskog programa. Adventske kućice na Kačićevu trgu i Hrpini te bogata ugostiteljska ponuda već su prve večeri okupile velik broj građana i gostiju.

Posebnu pozornost najmlađih privuklo je otvorenje klizališta na Trgu Tina Ujevića, koje je na dan otvaranja nudilo besplatan ulaz.

Advent Makarska 2025. i ove godine povezuje tri gradske lokacije — Kačićev trg, Hrpinu i Trg Tina Ujevića — u jedinstvenu zimsku cjelinu ispunjenu glazbom, gastronomijom, obiteljskim sadržajima i prepoznatljivom blagdanskom atmosferom.

Organizatori su Grad Makarske i Turistička zajednica Grada Makarske, a cjelokupan program i dnevne najave događanja dostupni su na službenim profilima Advent Makarska na društvenim mrežama.