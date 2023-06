BOSANCI POBJEDNICI 4. SEZONE SUPERPARA Uz Ismeta i Azelmu bilo je najviše smijeha

Azelma i Ismet Žerić dolaze iz Bihaća, u braku su petnaest godina i imaju dvoje djece od 12 i 14 godina. Objasnili su da su idealni za ovaj show jer su u životu jako puno toga skupa prošli. Ismet je bivši boksački reprezentativac koji je navikao na pobjedu, donosi RTL.

Bio je prvak u boksu šest godina i zaljubio se u ljepoticu koja mu je pomogla da krene pravim putem. Dok je Azelma u 'Superparu'često ujutro uživala u kavi, on se kroz trening priprema za nadolazeće izazove. Priznao je da ga je Azelma izvela na pravi put, a on je nju naučio boriti se u životu.

Azelma i Ismet su od početka 'Superpara' pokazivali koliko su temperamentni, a to se osobito isticalo u izazovima. To se moglo primijetiti i u zadataku u kojem su žene morale slagati puzzle s fotografijama svojih partnera. Dok su neki uspjeli izvršiti zadatak u vremenskom roku, drugi su se pak u potpunosti zbunili.

"On ne shvaća kada nekome nešto ne ide. To je isto kad bih ja njemu rekla da razvuče pitu i da je napravi", branila se Azelma.

"Da si ti sama trebala biti u igri, ja bih stavio deset eura, ali budući da sam znao da ću te navigirati, tvoje je bilo samo da budeš brža. Ti nisi ni to odradila", komentirao je Ismet.

Ni zadatak u kojem je Ismet morao pogoditi što Azelma voli nije glatko prošao. Najdraža boja, najdraže jelo i visina – to je Ismet pogodio, ali i ne i Azelmin najdraži desert. "Voliš veliku čokoladu s lješnjacima, pa što si drugo stavila?“, pitao je Ismet ljutito svoju suprugu. Pogađao je i pogađao, a nikako nije mogao pogoditi da su palačinke najdraži suprugin desert.

"Svaku noć mi govoriš da ti kupim čokoladu s lješnjacima. Kada jedeš palačinke? Jučer su radili palačinke i nisi ih jela. Da su ti najdraži, pojela bi ih. Što nisi stavila čokoladu s lješnjacima?", pitao je Ismet Azelmu.

Ona se branila da je brzo morala ispuniti upitnik te da se nije sjetila te čokolade. "Nije do mene, jučer si zeznula zadatak, a sada si zenula i ovaj“, rekao je Ismet, a Azelma ga je samo pokunjeno gledala.

Djevojke su u jednom od sljedećih zadataka dobile bušilice u ruke, a zadatak je bio slušati partnera koji navigira gdje se nalazi balon kojeg moraju probušiti. U ovom izazovu artneri su otkrili koliko ih djevojke zapravo slušaju. Ismet i Azelma naišli su na problem odmah na početku kada je Azelma izjavila da se ona boji alata. Osim što se boji bušilice, Azelma je nasmijala voditelja Enisa Bešlagića kada ju je Ismet upitao zna li ona što su centimetri, a ona mu je hladno odgovorila da ne zna, donosi RTL.

"Ja to ne znam, niti me zanima. Meni ako treba nešto izmjeriti, to ili napraviš ti ili pozovem nekog", pravdala se Azelma.

Ipak, nije uvijek bilo tako napeto na zadacima. Ismet je izgubio u izazovu kada nije mogao pronaći Azelminu odjeću među hrpom stvari. Ona je bila uvjerena u to da će izazov proći kao od šale, ali to se nije dogodilo. No, ona je pronašla način kako da se zabavi i onda kada gube.

"Sada ćemo te odjenuti u moju robu tako da je nikada ne zaboraviš. Nemoj se ništa brinuti, ja sam tu i napravit ću te zvijezdom", rekla je Azelma. Ismet je dobio kompletan tretman - od šminke preko frizure do stiliziranja.

"Potpuno sam zaslužio", istaknuo je Ismet. Njihova je mala igra do suza nasmijala ostale parove.

Kada Ismet i Azelma gube u izazovima, obično nakon toga nastane kaos na setu. Ismet se u većini slučajeva ljuti na sebe i svoju surpugu, no nakon ovoga izazova pucao je od ponosa. Unatoč tome što je Azelma izgubila u izazovu, odnosno Anamarija ju je pobijedila u dvoboju.

"Ti si moja kraljica, borila si se kao lavica, izvrsna si bila. Nisam ljut. Svaka čast, srce moje. Zadovoljan sam", rekao joj je kada je prilazio poligonu.

"Dala je maksimum od sebe, zato nisam ljut na svoju suprugu, borila se kao lav i išla je koliko je mogla", zaključio je ponosni Ismet.

Parovi su proveli puno vremena raspravljajući o tome jesu li žene ili muškarci pametniji, a onda je muški dio dočekao zadatak. Muškarci su morali svojoj ženi napisati pjesmu i pokazati joj koliko je vole. Ismet se jedini odlučio na rap poeziju i odradio zadatak vrhunski.

"Ovo djeca neće gledati", poručila je Azelma. "Kulturno, kvalitetno. To je bilo samo za tebe od srca i duše", rekao je Ismet svojoj supruzi nakon što je izveo rap poeziju. Parovi su zaključili da su svi muškarci dobro odradili zadatak, donosi RTL.

Azelma i Ismet prisjetili su se svog nekadašnjeg zajedničkog života i kako su imali stan prepun različitog namještaja. "To je nama bilo preslatko i presimpatično. Sav namještaj različite boje, ali uvijek nam je ondje bilo lijepo", ispričala je Azelma. Ismet se složio s njom.

Azelma je otkrila da su suprug i ona živjeli s njegovim roditeljima i bratom. "Jednog dana došla sam kući s novinama i ključem od stana jer sam nam našla stan. Rekla sam Ismetu: 'Ili ideš sa mnom i djecom na stan ili ćeš ga samo plaćati, a mi ćemo biti ondje", otkrila je Azelma kako je suprugu postavila ultimatum.

Azelma je priznala da dugo može trpjeti razne stvari, no kad pukne, tu je kraj. "Mene trpi, trpi i još će me trpjeti", našalio se Ismet. "Njega sam navikla trpjeti. Rekla sam si: 'Njega ćeš trpjeti cijeli život'", priznala je Azelma.

Par je zaključio da što manje imaju u životu, to su bliskiji. "Najviše volim kad nemamo novca", rekla je Azelma.

Muškarce je na kraju večeri dočekalo iznenađenje i morali su razveseliti svoje polovice te smanjiti stres u kući zbog finala. Podijelili su se u dvije grupe, odabrali dvije pjesme i osmislili koreografiju te su se prerušili u žene. Bivši kandidati formirali su jednu grupu, a finalisti drugu. Muškarci su krenuli birati pjesme i uvježbavati plesne korake. Davor je primijetio da su Filip, Tomislav i Ismet ozbiljno prionuli zadataku.

"Šminkaju se kod mene u kupaonici", otkrio je. Ismet je počeo stavljati naušnice na uši.

"Mislim da je Ismet najbliže svojoj unutarnjoj ženi. Uzme ruž i našminka se, stavi naušnicu", rekao je Tomislav.

"Žensko čuči u meni", rekao je Ismet kroz smijeh. Filip je našminkao Ismetu obrve. Počeli su voditi i raspravu čija žena čupa brkove. "Moja ne", istaknuo je Ismet što nije uvjerilo Filipa, donosi RTL.

"Žene se puno žrtvuju za ljepotu", rekao je Ismet. Tomislav je istaknuo da je teško biti žena i da su si zakomplicirale život.

Ismet je dobio depilaciju ruku u kupaonici, a priznao je da boli. "Tko zna koliko bole brkovi?", komentirao je.