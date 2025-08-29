Uvode se redovni letovi između Beograda i Splita i zimi!

Air Serbia nastavlja širiti mrežu letova između Srbije i Hrvatske – od ove zime Split više neće biti samo ljetna, nego i redovna cjelogodišnja destinacija. Time se, prvi put nakon raspada Jugoslavije, uspostavlja stalna veza iz Beograda prema dvjema hrvatskim destinacijama, Zagrebu i Splitu. Karte za zimsku sezonu već su u prodaji.

Podsjećamo, srbijanski avioprijevoznik u ljetnom redu letenja prometuje prema čak 5 hrvatkih zračnih luka iz Beograda, i to prema Puli, Rijeci, Zadru, Splitu, Dubrovniku i Zagrebu, pri čemu je Zagreb, barem do ove godine, bio jedino cjelogodišnje odredište u Republici Hrvatskoj, javlja croatian avioation.

Važan novitet

Od 26. listopada letovi između Beograda i Splita prometovat će dva puta tjedno, svakog ponedjeljka i petka, a na liniji su najavljeni zrakoplovi tipa ATR72 manjeg kapaciteta, što je logično s obzirom na očekivanu manju potražnju u zimskim mjesecima. Podsjećamo, u špici ljetne sezone na liniji između dva grada prijevoznik prometuje i s većim zrakoplovima tipa A320, a letovi su bili dostupni gotovo svakodnevno.

Ovo je važan novitet za splitsku zračnu luku koja mora smanjivati sezonalnost te pokušava ostaviti što veći broj avioprijevoznika i linija van ljetnog reda letenja.