Uvode se nove mjere za vozačku dozvolu i mlade vozače, evo što to znači

Hrvatska se priprema za usklađivanje s novom direktivom Europske unije koja donosi brojne promjene kada su u pitanju vozačke dozvole.

Digitalne vozačke dozvole, stroža pravila za mlade vozače, mogućnost češćih zdravstvenih provjera starijih vozača - samo su neke od njih.

Države članice, među njima i Hrvatska, imat će četiri godine za prilagodbu i uvođenje novih mjera, javlja HRT.

Jedna od najvećih promjena uvođenje je digitalne vozačke dozvole. No, svi oni koji to žele, i dalje će se moći koristiti fizičkom vozačkom dozvolom.

- Jedna stvar je da se i razmjenjuju podaci. Prije svega, podaci o prekršiteljima, da se izda digitalna vozačka dozvola, da se smanji ona tzv. turizam vozačka dozvola, kada je nekome vozačka dozvola oduzeta u jednoj zemlji, a on izvadi novu u drugoj. Druga stvar je da bude evidencija prekršaja, odnosno kaznenih bodova homogenizirana na razini EU, naglasio je Marko Ševrović, Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu.

Mijenjaju se i rokovi valjanosti vozačke dozvole. Za automobile i motocikle vrijedila bi do 15 godina, za profesionalne vozače - 5 godina. Za obnovu vozačke dozvole potreban će biti liječnički pregled.

- Najvažniji cilj vidim u tome da će se uvesti liječnički pregledi koji će biti obvezni za produljivanje vozačke dozvole i za vozače koji nisu profesionalci, dakle i za vozače osobnih automobila A i B kategorije, istaknuo je Krunoslav Ormuž, stalni sudski vještak za promet.

Novom direktivom omogućuje se da se vozačima starijima od 65 godina propišu kraći rokovi valjanosti vozačkih dozvola.

- Mi imamo čovjeka koji ima 50 godina, jak je, zdrav, za 15 godina on ima već 65 godina. Već su to godine, gdje se javljaju nekakve kronične bolesti i sigurno da bi trebalo češće kontrolirati vozačke dozvole, rekao je Goran Husinec, stručnjak za promet.

Stroža pravila za mlade vozače

Stroža pravila za mlade vozače - iako će moći dobiti vozačku dozvolu sa 17, umjesto s dosadašnjih 18 godina. Ta izmjena donosi i obveznog pratitelja-suvozača na godinu dana.

- U praksi će ta osoba kada položi vozački ispit moći upravljati motornim vozilom samo uz prisutnost osobe koja ima određene uvjete. Njena zadaća će biti savjetodavna. Ta osoba mora ispunjavati određene kriterije. Jedan od kriterija je da ima najmanje 24 godine starosti, da ima najmanje pet godina vozačku dozvolu i zadnjih pet godina joj nije izrečena zabrana upravljanja vozilom, kazao je Sinan Alispahić, pomoćnik glavnog tajnika HAK-a.

- I sada kada je punoljetnost 18 godina nekakav prag, događa se da mnogi od tih vozača nisu jednostavno zreli. Sada spuštamo, jedna godina nekome će se činiti malo, ali u tim godinama je zapravo jako puno, naglasio je Davor Vozab, instruktor u auto školi.

Za sve nove vozače uvodi se probno razdoblje od dvije godine tijekom kojeg će vrijediti stroža pravila i veće kazne za vožnju pod utjecajem alkohola ili uporabu mobitela tijekom vožnje.