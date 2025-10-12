Uvijek dodajte ovaj sastojak kuhanom krumpiru i bit će fantastičnog okusa

U čemu je tajna savršeno kuhanog krumpira?

Ocat je proizvod koji uvijek imamo pri ruci - bilo da je riječ o bijelom ili vinskom - i ne bi smio nedostajati u kuhinjskom ormariću. Odličan je kao ekološko i učinkovito sredstvo za čišćenje, koristi se i u kozmetici, ali može biti i vrlo koristan u pripremi krumpira, prenosi N1.

Bijeli krumpir sadrži više škroba, pa je zbog svoje brašnaste teksture idealan za pripremu ukusnog pire-krumpira. S druge strane, čvršći krumpir (voskaste teksture) savršen je za prženje ili pečenje. Sve što trebate učiniti jest kuhati krumpir oko 30 minuta, a nakon 15 minuta dodati sol i malo octa.

Ocat pomaže da se na vanjskoj strani krumpira formira tanka korica koja mu pomaže zadržati oblik. Koji god ocat upotrijebite, poslužit će svrsi. Ipak, nemojte pretjerivati - previše octa može dati gorak okus krumpiru. Dovoljna je jedna žličica na četiri ili pet krumpira. Kiselina iz octa sprječava razgradnju pektina u krumpiru, pa se on ne raspada tijekom kuhanja. Umjesto octa možete koristiti i limunov sok.

Zahvaljujući ovom jednostavnom triku, krumpir dobiva izraženiji, puniji i neodoljivo ukusan okus-