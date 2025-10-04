UTRKA ZA KONCESIJE Domaći u strahu: "Stranci će nas financijski nadjačati i oprati novac"

Novim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama promijenio se način dodjele koncesija na plažama. Najvažniji element postaje financijski doprinos kandidata, što je zabrinulo mještane Baške Vode. Tamo žele da lokalno stanovništvo ima barem malu prednost pred strancima.

Nikša Jurišić već se tri desetljeća bavi iznajmljivanjem jet-skija i glisera s padobranom. Kaže da se boji kako će imućni stranci nadjačati domaće ponuditelje, piše HRT.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Netko će nas financijski nadjačati ne iz razloga da bi ovdje nešto profitirao, nego će novac koji su zaradili drugdje u Europi oprati kroz ove poslove. Oni će ići s nekoliko puta većom cijenom, ništa neće zaraditi, ali će im novci postati legalni, upozorava Jurišić.

Slično misli i mladi David Duvnjak, koji na susjednoj plaži iznajmljuje ležaljke i suncobrane.

– Ne može biti isto netko tko tu živi cijelu godinu i zimi kad nema 200 ljudi u cijelom mjestu, i netko tko dođe iz Poljske ili ne znam odakle, pokupi novce i ode. Njima se isplati na količinu jer mogu predati ponude na 20 mjesta – kaže Duvnjak.

Inicijativa bodovanje domaćih

Predsjednik Općinskog vijeća Baške Vode Matejas Jozipović predlaže da se uvede kriterij koji bi davao prednost lokalnima.

– Da se uvede, primjerice, 20 godina boravka u mjestu kao kriterij i da to nosi 30 bodova. To ne znači da će netko automatski dobiti koncesiju, ali ne može hrvatski branitelj imati jednaka prava kao neki Poljak kojem je jedini uvjet otvoriti obrt u Makarskoj, naglašava Jozipović.

On je i ranije bio najglasniji kritičar bivšeg načelnika Joška Roščića, kojega je optuživao da je koncesijama kupovao glasove. Danas u Baškoj Vodi postoji čak 183 koncesije na pomorskom dobru.

Zone bez ležaljki

Jozipović najavljuje i promjenu u korištenju plaža i kaže: "Jedina sigurna promjena je da ćemo smanjiti raspored ležaljki. Do sada je bio neprekidan red od Brela do Makarske, sada ćemo napraviti zone bez ležaljki".

Do siječnja, kada će biti raspisani natječaji, vidjet će se hoće li Ministarstvo mora uvažiti inicijativu iz Baške Vode i koliko će stranci biti zainteresirani za koncesije.