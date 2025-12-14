Utakmica Istre i Rijeke prekinuta je pri rezultatu 1:1 poslije 18 minuta igre zbog guste magle. U trenutku pisanja teksta nije poznato kad će se nastaviti, no to definitivno neće biti danas. Regionalni derbi počeo je spektakularno. Istra je povela 1:0 već u petoj minuti kada je Salim Fago Lawal iskoristio pogrešku Martina Zlomislića, dok je Luka Menalo četiri minute kasnije izjednačio nakon što je centaršut Ante Oreča glavom pospremio za izjednačenje.

Magla je od početka stvarala problem igračima, sucima, režiseru prijenosa te VAR-u koji je bio izvan funkcije. Na startu utakmice gusta magla je bila kod gola na koji je napadala Rijeka, dok je vidljivost bila dobra na suprotnoj strani, piše Index.

Ipak, magla se ubrzo spustila na cijeli teren i igra nije bila moguća nakon 18. minute. Sudac Ante Čulina pozvao je igrače na sredinu terena i počelo je vijećanje o nastavku. Nakon toga je porazgovarao s trenerima Oriolom Rierom i Victorom Sanchezom, a par sekundi poslije toga zajedno sa svima otišao je u svlačionicu. Spiker je javio da će odluka biti poznata za 10 minuta, no to je potrajalo preko 25, a konačni sud bio je prekid utakmice.