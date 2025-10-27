Usred dana pokušao opljačkati ljekarnu, ali ga je ovaj 23-godišnjak spriječio

Usred dana, maskirani napadač s pištoljem planirao je opljačkati zagrebačku ljekarnu, ali nije ni slutio da se u njoj nalazi budući junak. Mladi državljanin Kirgistana stavio je živote neznanaca ispred svog i spriječio tragediju.

U trenucima kada je stigla policija, maskirani napadač bio je u rukama kupca - nakon što je u njega uperen pištolj neplanirano i instiktivno - postao je junak.

"Otišao je ispred mene, vidio sam pištolj i shvatio sam da je došao ukrasti novce. Tu je mene uhvatio adrenalin, šok i ja sam ga udario. Ispalio je jedan hitac gore, a drugi meni u nogu. To je bio pravi pištolj. I on je počeo bježati van i tukli smo se tako pet minuta.

Ozlijeđen ostao bez lijeka

Iz fizičkog obračuna 23-godišnji Kirgistanac s privremenim boravištem u Hrvatskoj izišao je s lakšim ozljedama i bez lijeka zbog kojeg se našao na pravom mjestu u pravo vrijeme.

"Jučer je bilo nešto neobično, imao sam temeraturu, grlo me boljelo i došao sam u ljekarnu da kupim neke tablete", dodaje. Njegovu činu svjedočile su tri djelatnice od kojih je jedna kasnije i zatražila liječniku pomoć, ali i drugi kupci jer sve se odvijalo u poslijepodnevnim satima u prometnoj dežurnoj ljekarni.

"Moram priznati da bi me vjerojatno bilo strah i da bi se ukočila, ali zato svaka čast", kaže Vesna, a druga prolaznica dodaje:

"Ja bi vjerojatno pala u nesvijest". Tomislav pak smatra:

"Ja sam jako impulzivna osoba pa bi možda isto postupio, ali ne bih razmišljao u tom trenutku", uvjeren je.

Prošlost u borilačkim sportovima

Ipak skromni mladić nije bio običan kupac. Ono malo što njegovo ime koje skriva od javnosti - otkriva - jest prošlost u borilačkim sportovima i vojsci.

"MMA borci su naravno trenirani za ovo za konflikt za borbu i naravno da oni znaju bolje od običnih ljudi procijeniti konflikt i situaciju, ali naravno nije preporučljivo kad imate s druge strane čovjeka s oružjem", kaže Zelg Galešić, MMA trener.

29-godišnji napadač je priveden, istraga traje, ali da u cijeloj priči nije bilo junaka - ishod je mogao biti puno gori od dvije rupe u zidu. Pljački ljekarni sve je više - potvrđuju iz Komore, a djelatnika kojim je osigurana pishološka pomoć - sve je manje.

"Kako nam kolege kažu to budu uglavnom neki lažni pištolji, a i sada kada je navodno korišten onaj pravi to će još dodatno pogoršati stanje među djatnicima. Najbolje je ne pružati neku otpor pljačkašu, on želi brzo obaviti posao, uzeti neke lijekove ili novac i otići van", kaže Mario Vrebčević, magistar farmacije.

Treba raditi na prevenciji

Standardni je to sigurnosni protokol, dio istog je tajan, sve je pod videonadzorom, a dodatne mjere ovise o poslodavcu.

"Možemo raditi na prevenciji, trebao se prijaviti svako kazneno djelo čak i ako nam se čini minorno i beznačajno jer ih spriječiti ne možemo"

Djaletnici prolaze treninge za takve situacije koje se posebno u dežurnim ljekrnama znaju događati u tom smislu ulažemo neke napore u njihovu sigurnost.

Postoji potreba i za zaštitarima, a to pitanje i dalje ostaje otvoreno.

"Mislim da su na tim frekeventijim mjestima zaštitari potrebni, bila je inicijativa, ali nema se financijskih sredstava", kaže Ana Soldo za RTL, predsjednica Hrvatske ljekarničke Komore.

Sustav mora postati jači jer iako su potezi građana poput onog hrabrog Kirgistanca hvale vrijedni, oni bi ipak trebali biti iznimke.

Hrabrog mladića kontaktirali su iz Grada Zagreba kako bi mu zahvalili, a već je u planu i susret te zaslužena nagrada.