Usred čišćenja kuće žena naišla na iznenađujući prizor. Policija stigla odmah

Građanka s kutinskog područja je čisteći kuću jučer pronašla 10 ručnih bombi koje je s mjesta pronalaska izuzeo policijski službenik za protueksplozijsku zaštitu.

Policijska uprava sisačko-moslavačka upozorila građane da budu oprezni te da, ako pronađu predmete koji nalikuju na eksplozivna sredstva, ne poduzimaju nikakve radnje samostalnog uklanjanja, već da o tome odmah obavijeste policiju.

"U cilju zaštite svih građana i ovom prilikom molimo građane koji nedozvoljeno posjeduju spomenuta sredstva da ih ne ostavljaju na javnim prostorima u prirodi, a posebno ne u kontejnerima za odlaganje otpada ili u parkovima, odnosno, na mjestima koja su dostupna ostalim građanima. Ta eksplozivna sredstva moguće je bez ikakvih prekršajnih ili kaznenih sankcija predati policiji u sklopu akcije 'Manje oružja, manje tragedija', a za što je dovoljno nazvati broj 192 ili najbližu policijsku postaju", poručili su iz policije.

"Zahvaljujemo svim savjesnim građanima koji su se do sada pridružili akciji 'Manje oružja-manje tragedija' te dragovoljno predali oružje i druga eksplozivna sredstva. Pozivamo i građane koji još uvijek čuvaju neregistrirano oružje ili eksplozivna sredstva da ih bez straha od sankcija predaju policiji", dodali su.