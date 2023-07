Uspješno je završeno četvrto izdanje međunarodnog sveučilišnog natjecanja STup!2023

Split je i ove godine bio globalna pozornica sveučilišnog poduzetništva tokom četvrtog izdanja međunarodnog sveučilišnog startup natjecanja STup!2023. Ove godine u natjecanje je ušlo 30 odabranih startupa sa 17 sveučilišta iz 10 država. Svi oni okupili su se 30. lipnja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu kako bi pred žirijem prezentirali svoje startupe i izborili ulazak u finale 1. srpnja među osam najboljih ekipa.

STup!2023 natjecanje je organizirano u sklopu projekta University Green Digital HUB te uz potporu Grada Splita, alijanse Europskog sveučilišta mora (SEA-EU), Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) i Turističke zajednice grada Splita.

Na početku ovog dvodnevnog natjecanja sudionicima su se, u ime organizatora i partnera, obratili dekan Ekonomskog fakulteta prof.dr.sc. Vinko Muštra, prorektor Sveučilišta u Splitu prof.dr.sc. Igor Jerković, gradonačelnik grada Splita prof. Ivica Puljak te predstavnik turističke zajednice Grada Splita g.Duje Vulas.

Uz stručno moderiranje voditeljice Pinije Poljaković, prvi dan natjecanja svih 30 startupa (u četiri kategorije) prezentiralo je svoje ideje pred stručnim žirijem. Natjecatelji su imali pet minuta za prezentaciju ideje nakon čega su usljedila pitanja stručnog žirija. Svaka kategorija imala je po četiri suca koji su se razlikovali od kategorije do kategorije.

GALERIJA Kliknite za pregled Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS Foto: PRESS

Uz natjecateljski dio, program je imao i različita predavanja. Alexander Bernhard (Impact Hub) je obradio temu ''How to be an Impact(Social) Enterpreneur'', Goran Palvov (IRI centar) je održao predavanje ‘Capacity2Transform’, dok su drugi dan predavanje održali Catherine Ogilvie (Silicon Castles) na temu ''Story, Brand and Messaging: How to Tell your Company Story'' i Rafael Ventura (UMA) na temu ''What would Maslow say to the startup CEO''.

Nakon završenog natjecateljskog dijela, žiri je donio tešku odluku o tome kojih osam startupa prolazi u sutrašnje finale. Iz svake kategorije u finale su prošla dva startupa, a to su: Adity, ADSOL, Cobalt Contraception, ECODECS, Evacuate, FarmIt, Smart Nest i Starkid Universe.

U drugom danu natjecanja, pred četveročlanim žirijem svoje ideje ponovno je prezentiralo osam najboljih startupa. Svi finalisti bili su vrhunski pripremljeni te vjerujemo da su nakon prvog dana uložili dodatan trud kako bi svoje prezentacije i ‘pitch deckove’ podigli još jednu stepenicu više.

Pobjedu i nagradu ‘Najboljeg sveučilišnog startupa 2023’ odnio je startup ECODECS sa sveučilišta u Malagi iz Španjolske, drugo mjesto osvojio je startup FarmIt sa sveučilišta u Beogradu iz Srbije, a treće mjesto je osvojio tim Smart Nest, kojeg čine najmlađi ovogodišnji natjecatelj iz srednje škole u Tomislavgradu te dvije studentice sveučilišta u Splitu.

Pobjednici su osvojili mentoriranje austrijskog akceleratora Silicon Castles kao i sudjelovanje i izlaganje na Wolves Summit 2024, najvećoj poduzetničkoj konferenciji u srednjoj i istočnoj Europi koja spaja preko 2000 startup poduzeća u potrazi za investicijom i investitora iz cijelog svijeta. Kako bi što lakše provodili svoje marketinške aktivnosti pobjednički timovi su osvojili i 5,000$ kredita od strane SendPulse platfome.

Infobip Startup Award osigurao je Infobip, globalna IT i telekomunikacijska tvrtka. Prvo mjesto osvojio je tim Evacuate iz Malte te 7.500,00€ za korištenje Infobipove komunikacijske tehnologije, drugoplasirani Farmit iz Beograda je osigurao 5,000$, a trećeplasirani Adity iz Španjolske 2,500$. Sva tri odabrana tima dobili su od Infobipa i po dvije ulaznice za Shift konferenciju.

Također, QuillBot je omogućio svim sudionicima tri mjeseca pristupa svojoj premium platformi besplatno. Osim vrijednih nagrada, vrijedi istaknuti i da su potporu organizaciji dali i tvrtka Dalmacijavino koja je osigurala piće za sudionike te tvrtka Promet Split koja je svim sudionicima omogućila besplatne vožnje tijekom trajanja manifestacije.

Posebne zahvale idu i Split Tech City-u koji je kao medijski partner cijelo vrijeme izvještavao uživo sa samog natjecanja. Stup!2023 se ove godine odvio kao dio projekta University Green Digital HUB . Glavni cilj projekta je jačanje digitalnih, zelenih i poduzetničkih vještina studenata, sveučilišnih startupa i sveučilišnih djelatnika te jačanje kapaciteta ustanova visokog obrazovanja u području podučavanja za digitalnu i zelenu tranziciju.

Projekt “University Green Digital HUB” traje 24 mjeseca, a sufinanciran je sredstvima iz programa Erasmus+.