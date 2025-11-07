Uspješni solinski sportaši na jednom mjestu. Primio ih je gradonačelnik Ninčević

Solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević primio je danas uspješne solinske sportaše.

Evo što je napisao u svojoj objavi na Facebooku.

Solinski sportaši i klubovi kontinuirano postižu izvrsne rezultate, toliko da me uvijek pomalo strah da na ovakvim prijemima nekoga ne zaboravimo.

Primjerice, članovi Streljačkog društva Dalmacijacement ovih dana su na Svjetskom prvenstvu u Kairu, pa ćemo i za njih uskoro organizirati prijem jer ne sumnjam da će se s natjecanja vratiti s medaljama.

Judo klub Solin danas su predstavile Lara Cvjetko, Ana Viktorija Puljiz, Helena Vuković, Ana Bešker i njihov trener Dragan Crnov.

Kako je istaknula Ana Viktorija Puljiz, u Solinu imamo pravi crème de la crème juda, što potvrđuju i brojne medalje koje su ove sjajne cure osvojile na domaćim i međunarodnim natjecanjima, a njihov klupski i reprezentativni trener Dragan Crnov je dobitnik nagrade Olimpijskog odbora kao jedan od najboljih trenera. To sve govori...

Zdravko Jadrijev, naš sugrađanin i ultramaratonac, ponovno je pomaknuo granice izdržljivosti te, unatoč ozljedi, uspio u 24 sata istrčati 252,99 km, te obranio titulu svjetskog prvaka u kategoriji M50.

Dina Levačić je svojim impresivnim sportskim pothvatima pridodala novo veliko ostvarenje – savladavanje izazova na Angel Islandu i poznatog „bijega iz Alcatraza“, a već je najavila i niz novih avantura za sljedeću godinu.

Marin Govorko osvojio je srebro u Istanbulu i postao svjetski viceprvak u boćanju. Ponosno nosi titulu mlade nade parasporta i uvjeren je da će u Solin uskoro donijeti i svjetsko zlato

Antonio Bošnjak - Toto na netom održanom Europskom prvenstvu u plivanju za osobe s Down sindromom u Portugalu osvojio je brončanu medalju u štafeti 4×50 metara, donijevši Hrvatskoj prvu medalju u povijesti ovog natjecanja.

Svim našim sportašima, uz prigodne poklone i cvijeće za dame, dodijeljene su i financijske nagrade kao znak potpore, jer dobro znamo koliko truda, odricanja i organizacije zahtijeva svaki odlazak na natjecanje.

Na taj način želimo barem malo olakšati njihov put prema novim uspjesima kojima ponosno predstavljaju Solin i Hrvatsku.