FOTO Uspješni nastupi splitskih gitarista u Portugalu i Turskoj

Splitski gitaristički kvartet u sastavu Josip Dragnić, Kajo Milišić, Goran Cetinić Koća i Martin Andrijašević nedavno se vratio s intenzivne koncertne turneje, u sklopu koje je održao koncerte na dva suprotna kraja europskog kontinenta – u Portugalu i Turskoj.

Buran aplauz i uzvike odobravanja Kvartet je zaslužio izvedbom pod vedrim nebom, u klaustru samostana sv. Josipa, na jednom od najvećih portugalskih gitarističkih festivala – 12. Festival Internacional de Guitarra de Lagoa. Festival, koji se tradicionalno održava u regiji Algarve, na obali Atlantskog oceana, trajao je gotovo mjesec dana i ove godine kroz dvanaest koncerata okupio više od četrdeset umjetnika iz cijele Europe.

Splitski gitaristički kvartet na koncertu je, između ostalog, izveo djela splitskih skladatelja Sunka, Božičevića i Tudora te je na taj način pred brojnom međunarodnom publikom, među kojom je bilo slušatelja iz SAD-a, Velike Britanije, Portugala i Njemačke, promovirao ime grada Splita i splitsko glazbeno stvaralaštvo.

Nekoliko dana kasnije Kvartet je održao koncert u Turskoj, u prestižnom Mavi salonu predsjedničkog simfonijskog kompleksa u Ankari (Bankkart Mavi Salon, CSO-ADA Ankara), modernom koncertnom prostoru otvorenom 2020. godine, koji danas predstavlja jedno od središta glazbenog života Turske. I ovom prigodom Kvartet je izveo djela splitskih skladatelja i dobio stajaće ovacije dijela publike, u kojoj su bili mahom domaći ljubitelji glazbe te članovi diplomatskog zbora.

Posebno oduševljenje izazvao je dodatak u izvedbi Martina Andrijaševića, koji je odsvirao dio poznate skladbe Koyunbaba, inspirirane legendom o anadolijskom pastiru. Bila je to gesta splitskih gitarista kojom je iskazano poštovanje prema turskom narodu i anadolijskom glazbenom naslijeđu, a za što su članovi Kvarteta primili posebne čestitke i riječi zahvale nakon koncerta.

Ovaj koncert održan je u sklopu festivala Ankara Kültür Yolu Festival u organizaciji Ministarstva kulture i turizma Republike Turske. Potporu i domaćinstvo Splitskom gitarističkom kvartetu pružili su Ministarstvo vanjskih poslova RH i Veleposlanstvo RH u Turskoj, na čelu s veleposlanikom Hrvojem Citanovićem, koji je biranim riječima zahvalio članovima Kvarteta na izvrsnom nastupu i uspješnoj promociji hrvatske kulture u inozemstvu.