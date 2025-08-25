Uspješna akcija spašavanja HGSS-a u Baškom polju: Nestala osoba pronađena živa i neozlijeđena

Pripadnici HGSS Stanice Makarska jučer su oko 15:10 sati zaprimili dojavu o nestanku odrasle osobe koja se nije pojavila na svom radnom mjestu, dok je njezino vozilo pronađeno parkirano na šumskom putu u području Baškog polja.

Zbog sumnje na moguću ugroženost zdravlja i sigurnosti nestale osobe, odmah je pokrenuta potraga u kojoj je sudjelovalo 19 spašavatelja HGSS-a, uz pomoć članova DVD-a Promajna, DVD-a Baška Voda te pripadnika Policijske ispostave Makarska.

Potraga je trajala nešto više od dva sata, a oko 17:30 sati završila je uspješno – osoba je pronađena živa i neozlijeđena.

Iz HGSS Stanice Makarska zahvalili su svim sudionicima akcije na brzoj reakciji i angažmanu, istaknuvši važnost zajedničkog djelovanja svih službi u ovakvim hitnim situacijama.