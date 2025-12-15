Uspješan povratak Antonija Plazibata: "Svi misle da skačem i glupiram se, ali kad krenem udarati Kromaha, gotov je"

Antonio Plazibat uspješno se vratio u ring nakon dvije i pol godine pauze. Hrvatski teškaš u glavnoj borbi GLORY Kickboxing priredbe u Arnhemu svladao je Nordinea Mahieddinea jednoglasnom odlukom sudaca nakon tri runde (30-26). Ovom pobjedom Plazibat je izborio mjesto na turniru osmorice teškaša, koji je na rasporedu 7. veljače iduće godine, a tamo će, nadamo se, odraditi tri borbe u turnirskoj vrsti natjecanja i postati teškaški prvak! Mahieddinea.

U razgovoru za Net.hr otkrio je detalje velike pobjede, najavio sljedeće protivnike i otkrio planove za nadolazeće razdoblje.

Kako ste se osjećali tijekom meča s obzirom na tako dugu pauzu zbog loma ruke?

"Znao sam što mogu očekivati od njega, ali nisam znao što mogu očekivati od sebe. Mislim, znao sam ali svi su mi pričali o tom ring rastu da ću ga osjećati i ostalo. Ja sam znao da ga neću osjećati. Kickbox je takav, imaš tri runde i moraš napraviti brzo sve da pobijediš. Nema prostora, ni vremena za ring rast. Takva borba je sprint, nije utrka na duge staze. Ako izgubiš rundu i pol, izgubio si borbu, vjerojatno... Nikad bolje se nisam osjećao, bio sam miran, smiren i opušten. Sve je bilo super. Smijao sam se sam sa sobom kao budala. Uživao sam."

Što mislite, jeste li mogli 'završiti' Nordinea Mahieddinea?

"Mogao sam ga završiti nakon onog nokdauna sigurno, ali su mi iz kuta govorili: Nemoj pusti ga, ne pretjeruj. Baš sam sretan, uživao sam. To sam i rekao Mikeu."

Jeste li imali straha za ruku tijekom borbe? Da se ne dogodi nešto slično...

"Nisam imao nikakav strah za ruku. Da sam ga imao, ne bih se ni borio. Tako je kako je, idemo dalje. Što se tiče te mentalne strane ja još nisam upoznao borca kao što sam ja. Mnogi borci tvrde da im je teško, da ne mogu pričati o tome, imaju borbe sa samim sobom. Ne možeš im se javiti, ne pričaju ni s kim. Sa mnom svi mogu pričati, samo dok se ne krenem zagrijavati. Hvala Bogu se je dobro prošlo."

Što možete reći o sljedećem protivniku Moryju Kromahu?

"Za ljude koji nisu toliko upoznati s njim, najbolje ga je usporediti Remyjem Bonjaskim. Više baca ruke, bolje boksa i radi koljena. To mu je najjače oružje. Malo je viši od mene, ali to je to što treba znati o njemu. Treba se paziti koljena. Mislim da ako krenem udarati po njem, da je gotov."

Što je rekao legendarni Big Mike?

"Ništa posebno. Rekao mi je da mi je baš trebao taj meč, da mi je to falilo."

Kakav je plan za kraj godine i početak sljedeće?

"Praznike i blagdan ću provesti u Hrvatskoj pa ću se nakon toga vratiti u Nizozemsku. Treniram ja uvijek dva puta dnevno. To sam radio cijeli ovaj period od dvije i pol godine koliko sam bio ozlijeđen. Ljudi vjerojatno misle da skačem sa skakaonica i da se glupiram, ali to nije tako. To znaju svi koji su oko mene. Meni je dva treninga dnevno normala, naviknuo sam na to. To me drži stabilnim. Budem u glavi čist. Svi koji su oko mene treniraju i takav mi je stil života."