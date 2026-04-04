Uskrsna poruka Milanovića: "Hrvatski ljudi žele miran i siguran život za sebe i svoju djecu"

Predsjednik Republike Zoran Milanović uputio je uskrsnu čestitku građanima Hrvatske i sunarodnjacima u inozemstvu, poručivši kako se najveći kršćanski blagdan ove godine obilježava u vremenu globalne nesigurnosti, ratova i neizvjesnosti. U svojoj poruci naglasio je važnost mira, dijaloga i solidarnosti, ističući kako je upravo u takvim okolnostima potrebno snažnije nego ikad njegovati nadu, vjeru u pobjedu dobra te odgovornost svih – kako vjerskih tako i političkih lidera – za očuvanje sigurnosti i dostojanstva ljudi.

"Najveći kršćanski blagdan, Uskrs, dočekujemo u trenucima kada se čini da se tama nadvila nad cijelim svijetom. I doista, svijet kakav smo do jučer poznavali ubrzano se urušava, a stvarnost u kojoj živimo obilježavaju nesigurnost, ratovi i neizvjesnost. Ljudi s razlogom strahuju od još mračnije budućnosti jer razum i dijalog uzmiču pred silom i prijetnjama.

U takvoj stvarnosti teško je, ali zato još potrebnije i važnije promicati vjeru u pobjedu svjetla nad tamom i nadu u novi početak kao što se to vjekovima čini vjerom u Uskrs. Zagovarati mir umjesto nasilja, oprost umjesto osvete i nadu umjesto straha nije samo poslanje vjerskih poglavara, već je to i dužnost svjetovnih, izabranih dužnosnika. Štoviše, danas je to prvi i najvažniji posao sviju nas koji smo obvezni brinuti o miru i sigurnosti ljudi koji su nam dali svoje povjerenje.

Nemam nimalo dvojbi da hrvatski ljudi žele miran i siguran život za sebe i svoju djecu, da žele Hrvatsku koja više nikada neće biti izložena stradanju i ratu. Baš zato u odnosima s drugima, i kao država i kao pojedinci, moramo tražiti i nuditi razum i dijalog kao jedini izlaz iz tame današnjeg svijeta.

Ne možemo šutjeti o patnjama ljudi pogođenih ratovima u svijetu, kao što ne možemo biti ravnodušni prema nepravdama i teškoćama s kojima se suočavaju i hrvatski ljudi. Ali, nije dovoljno govoriti, brigu za čovjeka treba pokazati djelima koja će dati nadu i ohrabrenje. Kad briga za čovjeka prevlada, pobijedit će život i ljudskost koji jednako čine srž i kršćanske vjere i svjetovnih vrijednosti kojima težimo.

Svima u Hrvatskoj, kao i našim sunarodnjacima izvan Domovine, od srca želim sretan i blagoslovljen Uskrs. Uskršnje blagdane provedite u miru i radosti uz svoje obitelji i prijatelje", poručio je Milanović.