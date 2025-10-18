Uskoro započinju opsežni radovi. Zatvara se prometnica kod Omiša!

Na državnoj cesti DC8, na dionici 19 između Omiša (D70) i LC67124, uskoro započinju opsežni radovi na prometnoj infrastrukturi. Hrvatske ceste d.o.o. najavile su izgradnju kružnog raskrižja, sanaciju mosta te rekonstrukciju zavoja, a radovi će trajati više od pola godine.

Prema najavi, zahvat će se odvijati u razdoblju od ponedjeljka, 20. listopada 2025. godine do petka, 1. svibnja 2026. godine.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Privremena regulacija prometa

Za vrijeme izvođenja radova, promet državnom cestom DC8 na spomenutoj dionici u smjeru Split – Makarska odvijat će se jednosmjerno, uz privremenu regulaciju.

U suprotnom smjeru, prema Splitu iz pravca Makarske, cesta će biti zatvorena te će se vozila preusmjeravati obilaznim pravcem, preko državne ceste DC553 (obilaznica Omiša).

Iz Hrvatskih cesta poručuju kako je riječ o važnom infrastrukturnom projektu koji će dugoročno povećati sigurnost prometa na jednom od najopterećenijih pravaca u Dalmaciji. Građane i vozače mole za razumijevanje i strpljenje tijekom trajanja radova.