Uskoro se održava ljetni radioamaterski kamp „Zvjezdano selo Mosor 2023“

Kao i uvijek do sada, kamp se održava u zvjezdarnici u Gornjem Sitnom. Namijenjen je mladima do 17 godina, koji žele upoznati radioamaterizam i položiti radioamaterski ispit (P razred), te onima koji već imaju iskustva, ali žele proširiti svoja znanja. U sklopu kampa će biti organizirane različite radioamaterske radionice i tečajevi, od tečaja za P razred, preko škole elektronike i radiogoniometrije, do škole telegrafije.

Voditelji kampa su mentori s dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom, iskusni instruktori i članovi Hrvatskog radioamaterskog saveza. Tijekom održavanja Ljetnog radioamaterskog kampa Zvjezdano selo Mosor, bit će aktivna postaja 9A0HRS. Kako bi djeci boravak bio što ugodniji, provest će se i dodatne aktivnosti – od astronomskih promatranja, do izletâ i odlazaka na kupanje.

Detaljan program Ljetnog radioamaterskog kampa „Zvjezdano selo Mosor 2023“, kao i prijavnice za njega, mogu su pronaći na adresi.