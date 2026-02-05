USKORO KREĆE NEMILOSREDNI LOV Na ovoj splitskoj cesti uskoro kamera koja će snimati - sve

Grad Split okreće novu stranicu u regulaciji prometnog reda. U sklopu europskog projekta ELABORATOR, započelo je fazno puštanje u rad suvremenog sustava pametnog nadzora prometa. Cilj je stati na kraj prometnom kaosu, osloboditi nogostupe pješacima i omogućiti neometan prolaz autobusima javnog prijevoza.

​Sustav je već u punoj produkciji na lokaciji Prerada, gdje pametna kamera detektira svaki oblik nepropisnog zaustavljanja i parkiranja. Poseban fokus je na kritičnim točkama koje godinama stvaraju usko grlo u gradu, parkiranje na kolničkim tracima, uzurpaciju nogostupa te blokiranje autobusnih stajališta.

​Iz Grada najavljuju kako ovo nije kraj širenja nadzorne mreže. Do kraja veljače planira se instalacija i puštanje u rad dodatnih kamera koje će pokrivati Ulicu Domovinskog rata te Zagrebačku ulicu, o čemu će javnost biti pravovremeno obaviještena.