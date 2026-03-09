Uskoro će se javnosti obratiti premijer Andrej Plenković

Zbog situacije na Bliskom istoku i rata u Iranu, koja utječe i na tržište naftnih derivata, Vlada u ponedjeljak održava izvanrednu sjednicu u zagrebačkoj Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.

Vlada će na sjednici ponovno ograničiti cijene goriva na benzinskim crpkama izmjenom dviju uredbi - Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata te Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju.

Bez državne intervencije, a prema izračunu Agencije za ugljikovodike, cijena litre dizela u utorak bi bila veća za 24 centa, a benzina za devet centi. To bi značilo da bi prosječni spremnik dizela od 50 litara mogao poskupjeti za čak 12 eura, a benzina za četiri i pol.

Na sjednici će i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman podnijeti izvješće o organiziranom povratku hrvatskih državljana s područja Bliskog istoka, piše Dnevnik.hr.

Rekordne cijene nafte

Cijene nafte skočile su u ponedjeljak rano ujutro više od 25 posto, na najviše razine od srpnja 2022., jer je zbog eskalacije krize na Bliskom istoku onemogućen izvoz nafte kroz Hormuški tjesnac, što je izazvalo smanjenje proizvodnje.

Na američkom je tržištu cijena barela nafte oko 3:30 iznosila 116,15 dolara, oko 28 posto više nego u petak navečer. Cijena nafte na londonskom tržištu skočila je, pak, 25,5 posto, na 116,35 dolara.

Tako je nastavljen snažan rast cijena crnog zlata nakon što je prošloga tjedna cijena barela na američkom tržištu skočila više od 35 posto, što je bio njezin najveći tjedni skok od 1983. godine.