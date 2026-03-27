Uskok uspio locirati Pavleka u Turskoj: Oduzeti mu mobiteli

Dvadeset i četiri sata od uhićenja u Hrvatskom skijaškom savezu, USKOK je došao do bivšeg direktora alpskih reprezentacija i Ski poola, Vedrana Pavleka koji se nalazi u Truskoj gdje je već ranije s njim uspostavljen kontakt.

Kako doznaje RTL Danas, pretraga je napravljena, a Pavleku su oduzeti mobiteli.

Pretragu su po nalogu USKOK-a napravili kolege u Turskoj. Pavlek još nije uhićen

U međuvremenu se priopćenjem za RTL Danas oglasio predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza, Miho Glavića.

„U Hrvatskom skijaškom savezu svjesni smo ozbiljnosti situacije i uznemirenosti koju su izazvale informacije objavljene jučer u medijima i danas u USKOK-ovom priopćenju, od kojih su neke doista šokantne. HSS se nedvosmisleno ograđuje od svakog nezakonitog postupanja, ali jednako tako smatramo važnim naglasiti da sumnje i tvrdnje trebaju biti potvrđene i dokazane od strane nadležnih institucija i kroz propisane postupke.

Hrvatski skijaški savez godinama ima uredna financijska izvješća, revidirana i potvrđena od strane renomiranog ovlaštenog revizora, sportske inspekcije i inspekcije HOO i ta je činjenica važna polazna osnova za utvrđivanje svih okolnosti i odgovornosti. U ovom trenutku svi koji smo uključeni u stabilizaciju rada HSS-a usmjereni smo na osiguravanje dugoročne opstojnosti natjecateljskih skijaških sportova, a sve drugo su pitanja za institucije koje moraju obaviti svoj posao.

Istodobno, partneri iz Hrvatske i inozemstva s kojima smo obavili ovih dana razgovore jer su ključni za nastavak rada i pripremu sljedeće sezone, iskazuju HSS-u podršku i razumijevanje da se sumnje i indicije koje se odnose na pojedince ne mogu i ne smiju prenositi na sve koji u HSS-u rade i na Savez kao udrugu. Unisoni stav je da je Savez prije žrtva, a ne krivac. i jedinstveni su u stavu da u ovoj situaciji treba učiniti sve što je moguće za sportaše. Upravo su naši sportaši u ovom trenutku najvažniji i zbog njih dajemo sve kako bismo sačuvali stabilnost, omogućili kontinuitet rada i osigurali da pripreme za novu sezonu krenu na vrijeme.

Uz ispriku svima koji su nas podržavali i bodrili tokom proteklih 20 + godina kao i širokoj javnosti ostajem, s poštovanjem, Miho Glavić, predsjednik Hrvatskog skijaškog saveza.“

Izvukli najmanje 30 milijuna eura

Podsjetimo, u četvrtak ujutro počela su uhićenja u Hrvatskom Skijaškom Savezu, zbog izvlačenja više desetaka milijuna eura iz Skijaškog saveza. Glavna meta istražitelja uz Pavleka su bile još četiri osobe.

Šteta počinjena od 2014. procjenjuje se na najmanje 30 milijuna eura.

Kako je RTL Danas ranije doznao, među osumnjičenima su i bivši glavni tajnik Damir Raos, ali i bivši glasnogovornik Nenad Eror koji je nedavno uhvaćen na graničnom prijelazu Bregana sa 120 tisuća eura u automobilu.

Istražuje se i poslovanje Hrvatskog olimpijskog odbora koji je poručio da ni na koji način nije uključen u nepravilnosti.

O svemu se oglasio i ministar sporta, Tonči Glavina koji je rekao:

"Najoštrije osuđujemo ovakve neprihvatljive koji narušavaju i ugled i integritet cijelog sustava sporta. Takvo djelovanje je, naravno, štetno za sve njegove dionike i zahtjeva jasno utvrđivanje odgovornosti."