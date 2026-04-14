Uskok upao u Hrvatski judo savez

Policija je danas po nalogu Uskoka došla u Hrvatski judo savez i uzela dokumentaciju o trošenju i plaćanju računa. Ova informacija je za 24sata potvrđena neslužbeno iz više neovisnih izvora, piše novinar 24 sata Ivan Pandžić.

Uskok se zainteresirao za poslovanje i trošenje u Judo savezu nakon serije tekstova o nevjerojatnim troškovima koje su pokrivali.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prvo su 24 sata objavili da je sinu Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, plaćeno sedmodnevno ljetovanje u hotelu Parentium u Poreču. Ali osim samog smještaja za njega i djevojku, hotel je ispostavio račun na kojem je vidljivo da je mlađi Krajač 40 puta išao za šank na bar pored bazena, lounge bar i koristio minibar. Samo na piće je otišlo skoro 2.800 kuna

Iako je Siniša Krajač tvrdio da Hrvatski judo savez nije platio račun, to nije točno. Platila ga je tvrtka Concorda s kojoj Judo savez ima višegodišnji ugovor, a onda je Savez to refundirao kroz druge troškove.

I Siniši Krajaču je plaćen jedan vikend u hotelu. I direktoru marketinga HOO-a Ranku Ćetkoviću, a dopredsjednik HJS-a Dean Bogić koji je danas sportski direktor je redovno vodio i obitelj za koji je HJS plaćao smještaj. I to je išlo preko tvrtke Concorda koja je rezervirala i plaćala smještaje i za počasnog predsjednika Saveza i utjecajnog HDZ-ovca Tomislava Čuljaka, pišu 24 sata.