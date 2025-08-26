USKOK tereti Šegona i Kralja: Mamiću nudili pomoć u zamjenu za 500.000 eura

Dvojica nekada visoko pozicioniranih SDP-ovaca i jedan bjegunac od hrvatskog pravosuđa, koji iz BiH "reformira" hrvatsko pravosuđe, koje njega ne može pospremiti u hrvatski zatvor, ali zato može ne temelju njegovih prijava i iskaza podizati optužnice. Tako se u najkraćim crtama može opisati slučaj Branka Šegona i Tomislava Kralja, protiv kojih je USKOK podigao optužnicu zbog trgovine utjecajem. I to nakon ekspresno okončane istrage, koja je pokrenuta u travnju, piše Večernji list.

Šegon je bivši zamjenik SDP-ovog ministra financija Slavka Linića, dok je Kralj, svojevremeno bio zamjenik ravnateljice Porezne uprave. USKOK ih tereti da su u razdoblju od 14. rujna do 8. listopada 2020., u Zagrebu te na području BiH, od Zdravka Mamića, protiv kojih su se u to vrijeme pred Županijskim sudom u Osijeku, vodila dva sudska postupka, tražili 500.000 eura kao naknadu da će kazneni postupci koji se vode protiv Mamića u svakom slučaju biti okončani u njegovu korist. U to vrijeme Mamić je imao dva postupka: žalbeni na Vrhovnom sudu zbog nepravomoćne presude kojom je osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama te optužnicu za Dinamo 2 po kojoj je trebalo početi suđenje u Osijeku. USKOK tereti Šegona i Kralja da su Mamiću ponudili da će ishoditi okončanje kaznenih postupka u njegovu korist i to tako što će iskoristiti autoritet koji imaju kao osobe koje su dugi niz godina obnašale visoke funkcije u Ministarstvu financija čije službe su bile uključene u postupanje oko Mamića. Tereti ih se i da su Mamiću kazali da mu povoljni ishod kaznenih postupka mogu srediti jer su bliski s Linićem i jednim zamjenikom glavnog državnog odvjetnika. No Mamić je njihovu ponudu odbio.

Onog što se navodno događalo u rujnu i listopadu 2020., Mamić se sjetio tek u veljači ove godine kada je održao jednu od svojih tiskovnih konferencija, a nakon onog što ej rekao USKOK je pokrenuo izvide, koji su sada rezultirali optužnicom. Mamić je u iskazu tijekom istrage tvrdio da se Šegonom i Kraljom u tri navrata sastao, no tvrdio je i da im je odbio dati novac. Šegon i Kralj su nijekali da su ga tražili novac i tvrdili da su mu kao vlasnici konzultantske tvrtke koja se bavi pomaganjem ljudima koji su nevoljama, zapravo nudili rješenje njegovih pravosudnih problema. I to na na korist svih: I Mamića i države.

Obojica su iznijeli obrane

Obojica su iznijeli obrane u kojima su opisali što se događalo prije skoro pet godina. - Šegon i ja smo 2020. pratili javne istupe Zdravka Mamića. Kako imamo tvrtku za poslovno savjetovanje, krizni menadžment, dubinske analize, utvrđivanje propusta i slično, stekli smo dojam da bi mu mogli pomoći u obrani. On je u javnim istupima prozivao suce za korupciju, a mi smo poznavali sustav. Činilo nam se da su iznosi za koje se Mamić tereti pretjerani i da nisu realni te da pri izračunu tih iznosa nisu u obzir uzete pozajmice koje je on davao Dinamu. Zaključili smo da bi bilo dobro da se utvrdi stvarno financijsko poslovanje Mamića i Dinama. Planirali smo napraviti analizu svih postupka koje je DORH vodio protiv Mamića te nakon toga ponuditi i DORH-u i Dinamu brzi povrat sve protupravno stečene imovinske koristi.

Isto tako plan je bio da se uz Mamićevo priznanje krivnje postupak brzo okonča. No on bi se u tom slučaju trebao vratiti u Hrvatsku i svjedočiti protiv sudaca, a to bi u tom slučaju rezultiralo blažom kaznom za njega i mogućnošću da nekada zatraži i dobije uvjetni otpust. S tim smo planom upoznali Mladena Bajića, bivšeg GDO-a, koji je u to vrijeme bio zamjenik Zlate Hrvoj Šipek, tadašnje GDO. Bajiću smo kazali da ćemo svojim postupcima pokušati sve dovesti do zakonitog sporazuma. Naš cilj je u tom trenutku bio da se postigne ono što je nedavno postigao Mario Mamić: sporazum o krivnji i povrat novca. Imali smo nekoliko sastanaka s Mamićem gdje smo mu ponudili kako da riješi svoju pravnu situaciju. No Mamić je kazao da mu je povratak u Hrvatsku problematičan, a do ozbiljnog razgovora o financijama na tim sastancima nismo ni došli - branio se Kralj.

Sličnu obranu imao je i Šegon, koji je također zanijekao krivnju te je kazao da su on i Kralj osnovali tvrtku Everro Terra, koja se, kako je pojasnio, bavi pomaganjem poslovnim subjektima koji se nalaze u poslovnim problemima. Kazao je i da njihova tvrtka takvim poslovnim subjektima radi analize, savjetuje ih oko kriznog menadžmenta, radi forenzička istraživanja radi rekonstrukcije postojećeg stanja ako klijent želi doći do određenih činjenica koje su mu relevantne. Objasnio je da na tim poslovima znaju angažirati i vanjske suradnike.

- Gledali smo javne istupe Zdravka Mamića i tada smo došli do određenih ideja. Mamić je govorio o svojim odnosima s Dinamom, govorio je kako je ulagao u klub, kako je Dinamu davao pozajmice. Mislili smo da te pozajmice nisu adekvatno istražene i da bi to zahtijevalo jednu sveobuhvatnu analizu koji bi mi mogli napraviti i tako doći do podataka o stvarnoj šteti nepripadne imovinske koristi. I onda bi ta naša analiza bila dio ponude DORH-a o nagodbi s Mamićem. Smatrali smo i da se svi postupci protiv Mamića trebaju objediniti zbog ekonomičnosti. Naš je stav bio da on treba priznati krivnju u zamjenu za manju kaznu te visku sporednu novčanu kaznu. Smatrali smo i da Mamić treba biti pokajnik u postupku protiv osječkih sudaca jer je imao dokaze o korupciji. No on je trebao doći u Hrvatsku kako bi odslužio onu ranije izrečenu kaznu i podmiriti štetu po toj presudi. To bi bilo slično sporazumu koji je USKOK nedavno sklopio s Mariom Mamićem. I zbog tog smo sa Zdravkom Mamićem održali više sastanaka i sve smo mu to rekli i ponudili. No njemu je bio neprihvatljiv povratak u Hrvatsku na izdržavanje kazne. Razgovori s njim su nakon toga prekinuti. Jedini razlog zašto smo pričali s njim bio je da se postigne sporazum koji bi bio koristan za Hrvatsku i prihvatljiv u legalnim, legitimnim i zakonskim okvirima. O svemu smo obavijestili i Mladena Bajića kojem smo kazali da ćemo ići i BiH, sastati se s Mamićem kako bi s njim postigao sporazum u zakonskim okvirima - branio se Šegon.

Mamić se prije sedam godina preselio u BiH

Mamić, koji se prije sedam godina, udobno smjestio u BiH, gdje je stvorio novi život, sagradio kuću te planira pokretanje ili je već pokrenuo nove poslove, ispitan je zamolbenim putem. U svom iskazu kazao je da su Šegon i Kralj bili ti koji su inicirali sastanke s njim, a neka vrsta posrednika u toj priči, prema Mamiću, bio je njegov prijatelj Zvonimir Sunara Suki.

- Kralja sam tada prvi put upoznao, dok sam Šegona znao od ranije dok je bio pomoćnik ministra financija jer je dolazio na utakmice Dinama i reprezentacije. Sastali smo se tri puta u restoranu Bago u Ljubuškom. Riječ je o restoranu koji je blizu granice, a na prvom sastanku Kralj mi je instalirao aplikaciju Threema, preko koje smo dalje komunicirali. Sastanci su su održali tijekom dva mjeseca, mislim prije dvije do dvije i pol godine, i na njima smo bili samo nas trojica, dok je u blizini bio moj tjelohranitelj. Rekli su mi:" Dobro znaš koje smo funkcije obnašali i ne možemo više gledati što ti se radi. Sve ti je napakirano u naše vrijeme jer smo to radili mi i naše službe, a za to imamo dokumentaciju. Osim toga imao podršku Linića i Bajića." To što su mi govorili, meni se savršeno uklopilo, jer sam i inače mislio da su mi sve to "pakirale" službe koje su njih dvojica vodili. Mislio sam i da su ta djela za koja me se tereti iskonstruirana i izmišljena i da bi me ti dokumenti koje oni imaju, mogli osloboditi. Oni su govorili da će svi postupci protiv mene pasti i to zato što oni direktno komuniciraju s Bajićem. Govorili su i da Bajić zna da su se oni našli sa mnom. Na prvom sastanku me nisu tražili ništa, no na drugom su kazali da je sve spremno, no da bi im trebao dati 500.000 eura. Upitao sam ih kako im taj novac mogu dati unaprijed bez ikakve garancije, a oni su inzistirali na takvom modelu. Odgovorio sam im da moram o svemu promisliti. Dogovor je bio da oni sve poslože, a kada smo se treći put našali, kazao sam im da ostajem kod ranijeg stava da im neću plaćati unaprijed. Oni su se tome čudili, a kako sam ja ostao kod toga da im neću dati novac, razišli smo se - iskazivao je Mamić.

Pojašnjavao je on zatim još da su mu Kralj i Šegon tvrdili da ga uz pomoć dokumentacije koju posjeduju mog osloboditi svih njihovih postupaka, a tvrdi i da su mu nudili da Bajić osobno dođe na sastanak s njim. - Oni su se pozivali na Linića i Bajića, no do sastanka s Bajićem nije došlo. Rekli su mi i da imaju veze i znanje i da je sve ovo sa mnom počelo zbog poreznog nadzora kojeg je Porezna uprava provela dok su oni bili tamo. Tvrdili su i da je sve to bilo namješteno - tvrdi Mamić u svom iskazu istražiteljima.

Mamić je pojašnjavao da se nakon trećeg sastanka više nije čuo ni s Kraljem ni sa Šegonom sve dok na televiziji nije vidio da su bili na sastanku s Ivanom Turudićem, nakon što je postao GDO. Taj je sastanak bio dosta medijski eksponiran jer su Šegon i Linić bili prve osobe koje je Turudić primio nakon što je lani u svibnju stupio na dužnost GDO-a. Kasnije je objašnjeno da su se Linić i Šegon našli s Turudićem jer su se raspitivali za neke kaznene prijave koje su ranije podnijeli, a što je bilo tema tog sastanka zanimalo je i Mamića pa je nazvao Kralja. - On mi je kazao da nisam ja bio tema sastanaka s Turudićem te da dalje sve pratim pa ću vidjeti - kazao je Mamić istražiteljima.