USKOK tajno nadzirao liječnika i njegove pacijente. Odalo ih čudno ponašanje

Deset osoba uhićeno je jutros u zajedničkoj akciji policije i USKOK-a, a prema neslužbenim informacijama uhićenja su povezana sa sumnjama u primanje mita u zagrebačkoj bolnici Sveti Duh. Od 10 uhićenih, njih je šest, prema neslužbenim informacijama, su djelatnici bolnice iz koje su istražitelji izuzeli dokumentaciju. Među uhićenima je i dr. Zoran Krstonijević, kirurg koji je specijalist za ortopediju, piše Večernji list.

Njega se, po neslužbenim informacijama, sumnjiči za primanje mita jer je s ostalim osumnjičenicima omogućavao da pojedini pacijenti obave operacije mimo reda na listama čekanja. Sumnjiči ga se i da je primao mito za otvaranje neosnovanih bolovanja, ali i za izradu lažne liječničke dokumentacije uz pomoć koju se moglo odgoditi odlazak na izdržavanje zatvorskih kazni. Istražitelji su, neslužbeno se doznaje, Krstonijevića i ostale osumnjičenike jedno vrijeme tajno pratili i prisluškivali, ali i fizički nadzirali, pa su uočili i pacijente koji su mu dolazili na pregled. Zahvaljujući tome uočili su da su pojedini pacijenti do bolnice na pregled dolazili šepajući i koristeći se štakama. Štakama bi se koristili i po izlasku s pregleda. No samo dok se ne bi dovoljno udaljili od bolnice, nakon čega bi štake spremili, a šepajući hod bi se misteriozno pretvorio u - normalni. Zbog toga se i posumnjalo da se nešto čudno događa, a tijekom izvida koji su uslijedili, posumnjalo se i da Krstonijević pojedinim pacijentima omogućava operativne zahvate preko reda. Njegova "nagrada" za to je bio novac, koji je prema neslužbenim informacijama iznosilo i do 1000 eura. A sumnja se da su novac za njega skupljali medicinski tehničari.

Istražitelji su tijekom srijede pretraživali kuće, stanove i automobile osumnjičenika, a tijekom poslijepodneva bi trebali biti dovedeni u USKOK na ispitivanje. Nakon što osumnjičenici budu ispitani odlučit će se hoće li se za osumnjičenike tražiti istražni zatvor i ako da za koliko njih i po kojim osnovama.