Urban&4 objavili pjesmu "Potpuno je nevažno" i prikazali svijet u 2.375 sličica

Na velikoj turneji po malim koncertnim prostorima, Damir Urban je kroz proteklih par mjeseci publici predstavio intimne pjesme posvećene ocu. Svaka je posebna na svoj način, ali upravo objavljena "Potpuno je nevažno" najbolje pristaje trenutku.

Melodija ispisana u duru za Urbana, poznatog po svojoj sklonosti molskim nijansama i emocionalnim sjenama, već sama po sebi nosi simboliku. “Pjesma je nastala gotovo terapeutski,” kaže Urban. “Tog dana mi je trebala upravo takva pjesma, da nas zaštiti.” I u tome je uspio – ne samo za sebe, već i za sve koji će u "Potpuno je nevažno" prepoznati trenutke kad smo morali ostati cijeli, iako smo bili na rubu rasapa.

"Pjesma je nastala u jednom od najgorih trenutaka za nas, imali smo jako težak dan i imali smo osjećaj da je sve pošlo po krivu. Čim sam uzeo gitaru ta je pjesma iscurila iz glave, što je rijetkost za mene, a ta je pjesma nama pomogla i spasila taj dan. Sve se nekako posložilo i krenulo na bolje, tako da je "Potpuno je nevažno" itekako važna za mene i moju obitelj", povjerio se autor glazbe i teksta, Damir Urban.

Kad nastupaju Urban&4, ne prenose publici samo pjesmu – prenose iskustvo, ranjivost, intuiciju i beskrajnu ljubav prema umjetnosti. Njihova nova pjesma "Potpuno je nevažno", jedan od favorita publike na nedavnoj turneji "Ništa se neće vratiti", jedno je od onih djela koje ne traže spektakl oko sebe – jer su sama po sebi duboko značajna.

Dobro je poznato da Urban ne zna stvarati površno – on živi ono što stvara. Poseban je zato i spot za pjesmu nastao u najintimnijem mogućem okruženju, u dnevnoj sobi vlastitog doma, gdje su Urban i njegova supruga Milica Czerny Urban, zajedno s djecom, proveli dane i noći stvarajući ručno animirani stop motion video sastavljen od 2.375 pažljivo postavljenih scena.

"Nakon nekoliko prijedloga za spot za pjesmu 'Potpuno je nevažno', koje smo već skoro krenuti realizirati, rekla sam: 'A da snimimo stop motion spot?' Nisam naravno pojma imala koliki je to posao, ali sam nekako osjećala da bi moglo dobro sjesti na pjesmu. Najluđe ideje su obično i one najdraže, barem u našoj obitelji!

Uglavnom, snimili smo 2375 scena koje smo većinom pincetama namještali na stolu u improviziranom studiju u našem dnevnom boravku. Dado je izradio likove, odnosno crteže, zajedno smo izrezivali materijale i animirali, ja sam prigovarala, on je prigovarao, brisali smo, ponavljali, pregledavali, djeca su komentirala, a povremeno i pomagala, bilo je i izazovno i naporno, ali i zabavno.", ispričala je redateljica i autorica spota Milica Czerny Urban.

Bez velikih produkcijskih kuća, bez studijskih reflektora, ali s ogromnom količinom ljubavi, predanosti i kreativnog inata, nastao je vizualni partner pjesmi koji, baš poput nje, progovara iskreno, bez filtera i glume. “U nekom trenutku snimanja počeli smo se šaliti da je ovo pravi test za vezu,” kaže Milica. “Eto, položili smo!”. Jasno je zato da to nije samo spot, to je jedan mali obiteljski projekt, jedan domaći film u najčišćem smislu te riječi, nešto što nosi potpis srca i ruku. "Moram priznati da sam u nekom trenutku posumnjao hoćemo li i kada doći do kraja, ali sad mi je drago da nismo posustali, mislim da je spot ispao dobar partner pjesmi!", iskreno govori Urban.

U vremenu kada se sve vrti oko brzine, algoritama, umjetne inteligencije i buke, Urban&4 ponovno nude ono najvrijednije – tišinu između stihova, prostor za emociju, umjetnost koja ne viče, ali se daleko čuje. "Potpuno je nevažno" je pjesma koja paradoksalno postaje upravo ono što njezin naslov negira – iznimno važna. Jer kad Urban i njegova četvortka nastupaju – ništa nije potpuno nevažno. Sve je upravo onako kako treba biti: istinito, ljudsko i nepodnošljivo lijepo. Divan aranžman djelo je velikog Urbanovog prijatelja i vrhunskog producenta Nikše Bratoša.

Publika je na rasprodanim koncertima na turneji "Ništa se neće vratiti" imala priliku čuti nove, neobjavljene, a ponekad čak i sirove verzije novih Urbanovih pjesama. Svaka je posebna na svoj način, ali "Potpuno je nevažno" je prema mišljenju autora najbolje pristajala ovome trenutku. Jedan od najpopularnijih domaćih glazbenika odlučio se za nju iako je publika imala razne favorite koji nas tek čekaju u nastavku godine.

Turneja "Ništa se neće vratiti" koja na kojoj Urban, kao storyteller, vodi kroz introspektivna razmišljanja o prolaznosti, sjećanjima i umjetnosti završit će 4. lipnja u Samoboru. Sasvim novo, drugačije, intimno iskustvo bilo je pravi izazov za Urbana, a publika će u narednom periodu imati priliku čuti što je sve nastalo tijekom turneje. Dojmovi su izrazito pozitivni i svaka pjesma se nestrpljivo iščekuje jer je svaka nekome postala favorit. Svi nastupi na ovoj turneji donijeli su nezaboravne trenutke. Bilo je smijeha, bilo je suza, a neke su pjesme toliko dirnule publiku da je dvoranom vladala potpuna tišina. Najčešće ga publika nije puštala da ode – nakon dva bisa, stotine ljudi i dalje su željele još.