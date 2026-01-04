Upravljao vozilom pod utjecajem droga, uhićen je

Dana, 2. siječnja, u 15,35 sati na D-58 u blizini Rogoznice, policijski službenici su zaustavili 59-godišnjeg vozača osobnog vozila šibenskih registarskih oznaka.

Zbog sumnje da vozilom upravlja pod utjecajem droga ili lijekova, policijski službenici su vozaču ponudili testiranje na prisutnost droge u organizmu te je obavljenim preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droge u organizmu, dok je izričito odbio ponuđeno vađenje krvi i urina radi analize i vještačenja.

Vozač je uhićen i smješten u posebne prostorije policije te je zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, u kojem je policija predložila izricanje novčane kazne u iznosu od 1.320,00 eura te zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 6 mjeseci.

Sud je vozača kaznio novčanom kaznom u iznosu od 1.320,00 eura te zabranom upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije u trajanju od 3 mjeseca.