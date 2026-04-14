Upozorenje za vozače: Mokri i skliskih kolnici, prometna nesreća na A1

Danas se na hrvatskim cestama izvode povremeni kišni pljuskovi, zbog čega su kolnici mjestimice mokri ili samo vlažni i skliskiji nego inače. U priobalju se, zbog jakih pljuskova, može očekivati zadržavanje veće količine vode na kolnicima, što dodatno otežava vožnju, upozoravaju iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Također, zbog prometne nesreće na autocesti A1, u smjeru Dubrovnika, promet se odvija samo jednom prometnom trakom, uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat. Vozače se savjetuje opreznost i poštovanje privremene signalizacije.

Na nekim dionicama autocesta i drugih cesta trenutno se izvode radovi na obnovi kolnika ili izgradnji novih prometnica, kao i košnja, pa je potrebno dodatno strpljenje. HAK upozorava vozače da obavezno poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine.

Pored toga, danas su u prekidu i neke trajektne linije. Neće biti dostupna linija Šibenik-Kaprije-Žirje, dok su katamaranske linije također obustavljene na nekoliko popularnih ruta: Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Split-Bol-Jelsa, Rijeka-Cres-Mali Lošinj, Split-Stari Grad, Korčula-Hvar-Split, Ubli-Korčula-Dubrovnik i Split-Dubrovnik.

Vozače i putnike pozivamo da prate ažurirane informacije i planiraju svoje putovanje s posebnim oprezom.