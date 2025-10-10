Upozorenje za milijune korisnika računala - provjerite svoj laptop odmah ili biste mogli biti u opasnosti

Ako koristite računalo s operativnim sustavom Windows, možda biste trebali provjeriti koju verziju imate. Naime, za sedam dana Microsoft završava besplatnu podršku za popularni Windows 10, a svi koji ga i dalje budu koristili nakon 14. listopada mogli bi se suočiti s ozbiljnim rizikom od sigurnosnih propusta i kibernetičkih napada, prenosi N1.

Microsoft već neko vrijeme upozorava korisnike da nadograde na Windows 11 ili da se pretplate na Extended Security Updates (ESU) — proširenu sigurnosnu podršku koja će Windows 10 računala štititi još tri godine.

Prema procjenama organizacije Which?, čak 21 milijun ljudi u Ujedinjenom Kraljevstvu još uvijek koristi prijenosna ili stolna računala s Windowsom 10. To je zapanjujuća brojka koju, kako upozoravaju stručnjaci, sigurno nisu propustili uočiti kibernetički kriminalci koji žele iskoristiti situaciju.

Još je zabrinjavajuće što istraživanje pokazuje da četvrtina korisnika (26%) planira nastaviti koristiti Windows 10 i nakon što prestane dobivati ažuriranja.

Kada Microsoft ukine besplatnu podršku, više neće objavljivati sigurnosne nadogradnje ni kritične zakrpe, što znači da će uređaji s ovim sustavom biti znatno ranjiviji. Kako pojašnjava Which?,

"Hakeri i kriminalci često ciljaju softver koji više nije podržan, kako bi iskoristili njegove slabosti i ukrali podatke.“

Zato Which? poziva korisnike da odmah reagiraju i osiguraju da ostanu zaštićeni.

Lisa Barber, urednica tehnološkog odjela Which?-a, izjavila je:

"Naša istraživanja sugeriraju da bi milijuni ljudi mogli biti nespremni za ukidanje Windowsa 10 sljedećeg tjedna. Ako imate kućno računalo ili laptop s Windowsom, sada je trenutak da provjerite koju verziju koristite. Ako je to Windows 10 ili starija verzija, vrijeme je da napravite plan.“

"Ako ne reagirate, mogli biste postati podložniji hakerima i internetskim prijevarama.“

Što učiniti dalje

Prema savjetima Which?-a:

Ako vaše računalo podržava Windows 11, nadogradnja s Windowsa 10 još je uvijek besplatna.

Prijelaz je jednostavan, a korisnici će otkriti da je Windows 11 po izgledu i načinu rada vrlo sličan prethodnoj verziji.

Ukratko — provjerite svoj sustav odmah. Nakon 14. listopada, svi koji i dalje koriste Windows 10 bez nadogradnje ili sigurnosne pretplate izlažu svoje računalo znatno većem riziku od napada i krađe podataka.

Ako ne možete nadograditi sustav, sljedeća najbolja opcija u većini slučajeva bit će iskoristiti besplatno jednogodišnje produljenje podrške za Windows 10 koje Microsoft nudi kroz svoj program Extended Security Updates (ESU).

Ova opcija korisnicima daje dodatno vrijeme da procijene dugoročne alternative — bilo da se odluče prijeći na neki drugi operativni sustav ili kupiti novo računalo ili laptop koji pokreće Windows 11.

Važno je napomenuti da se produljenje ne aktivira automatski — korisnici se moraju prijaviti sami.

U program se možete besplatno uključiti ako pristanete sigurnosno kopirati svoje postavke sustava Windows na OneDrive.

U suprotnom, možete iskoristiti Microsoftove bodove vjernosti (ako ste ih skupili) ili platiti jednokratnu naknadu.