Upozorenje roditeljima: Objasnite djeci zašto ne smiju osvjetljavati letjelice

Nastavno na objavljene informacije u medijima o nedavnim događajima vezanim uz štetno osvjetljavanje letjelica, koristimo priliku roditeljima još jednom skrenuti pozornost dna potrebu da razgovaraju s djecom vezano uz ovakva ponašanja jer smo iz iskustva kojeg smo imali do sada utvrdili da se u takvim događajima uglavnom radi o djeci koja nisu niti svjesna da ovakvim ponašanjem mogu utjecati na sigurnost zračnog prometa.

Tako je bilo i posljednjem zabilježenom događaju 9. lipnja 2025.godine kada je oko 22 sata zaprimljena dojava da sa zgrade na području Splita nepoznate osobe osvjetljavaju helikopter.

Utvrđeno je da se radilo o troje djece u dobi od 11 i 13 godina koji su u trenutku kada su bili bez nadzora roditelja koristili na opisani način dječju igračku laser, a kada su roditelji utvrdili što se dogodilo nazvali su policiju, ispričali se i naveli kako će se pobrinuti da se takve stvari više ne događaju. S roditeljima je obavljen razgovor i još jednom im je ukazano na štetnost takvog ponašanja.

O utvrđenim činjenicama smo obavijestili Hrvatski zavod za socijalni rad i Hrvatsku agenciju za civilno zrakoplovstvo koja je nadležna za daljnje poduzimanje radnji iz svoje nadležnosti.

Apeliramo još jednom na roditelje da djeci na kupuju lasere, a ako ih imaju neka razgovaraju s djecom i objasne im da je zabranjeno lasere koristi na ovakav način i da oni nisu igračke.