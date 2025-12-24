Upozorenje pred grmljavinsko nevrijeme: Preporuka građanima da isključe kabele iz utičnica

Zbog očekivanog grmljavinskog nevremena tijekom dana, građanima se preporučuje dodatni oprez kako bi se smanjio rizik od mogućih oštećenja na uređajima i instalacijama.

Iz Hrvatskog Telekoma poručuju kako je, u slučaju jače grmljavine, preporučljivo preventivno isključiti telefonski i strujni kabel iz utičnice na priključku fiksnih usluga.

U slučaju poteškoća u korištenju fiksnih usluga, korisnicima se savjetuje da smetnje prijave putem aplikacije Moj Telekom. Prijava se može napraviti brzo i jednostavno, uz prijavu Telekom ID-em povezanim s fiksnim uslugama na kojima je uočen problem.

Iz kompanije dodaju kako će se korisnicima javiti u najkraćem mogućem roku.