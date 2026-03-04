Upozorenje građanima: Viđena dva vuka u dalmatinskom mjestu

Općina Kula Norinska u dolini Neretve objavila je upozorenje građanima nakon što su jutros na području Novih Sela, u blizini groblja, viđena dva vuka. Uz objavu je priložena i fotografija.

Susret vuka i psa tijekom šetnje u Krvavcu

Kako navode iz Općine, zabilježen je i susret vuka s psom u Krvavcu. Pas je u tom trenutku bio u šetnji s vlasnikom, a događaj je dodatno potaknuo apel na oprez među mještanima.

Iz Općine Kula Norinska pozvali su građane na pojačan oprez, posebno prilikom šetnje pasa i boravka u prirodi, s obzirom na zabilježena opažanja na terenu.