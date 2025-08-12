Uporno ponavlja prometne prekršaje. Dobro ga je "okrpilo" na sudu

Jučer jer na nadležni sud u žurnom postupku odveden 19-godišnji višestruki ponavljač prometnih prekršaja koji je 10. kolovoza 2025.godine oko 23,40 sati na području Tučepa izazvao prometnu nesreću tako da je upravljajući motociklom prije stjecanja prava na upravljanje, vozeći neprilagođenom brzinom prednjom stranom motocikla udario u drugi motocikl na kojem su se nalazile dvije osobe koje su zadobile lakše tjelesne ozlijede.

Osim što je upravljao motociklom prije stjecanja prava na upravljanje, nakon što je preliminarnim testiranjem utvrđena prisutnost droge u organizmu odbio je daljnje obavljanje pregleda kako bi se ta sumnja potvrdila. Motocikl je bio neregistriran, a vozač nije imao ni policu osiguranja. Policijski službenici su privremeno oduzeli motocikl kako bi ga spriječili u daljnjem činjenju prekršaja.

S obzirom na to da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja koji je tijekom ove godine već dva puta (u veljači i ožujku) u žurnom postupku odveden na sud i oba puta mu je sud odredio zadržavanje i ovaj put je od suda zatraženo da mu se odredi zadržavanje u trajanju od 15 dana jer je svjesni i uporni recidivist. Predloženo je da ga se kazni kaznom zatvora u ukupnom trajanju od 90 dana, izrekne zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godine dana i donese odluka o trajnom oduzimanju motocikla.

Sud ga je kaznio izricanjem novčane kazne u ukupnom iznosu od 2.930,00 eura, izrekao mu zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima A2 kategorije u trajanju od 12 mjeseci i donio odluku o trajnom oduzimanju motocikla.