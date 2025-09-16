Uporna žgaravica može biti znak ozbiljne bolesti

Žgaravica je neugoda koju povremeno iskusi gotovo svatko, no ako su simptomi učestali i dugotrajni, to može biti razlog za zabrinutost. Iako u većini slučajeva nije opasna i može se ublažiti lijekovima bez recepta, liječnici upozoravaju da ponekad može upućivati na ozbiljnije zdravstvene probleme. Dr. Dan Baumgardt, liječnik opće prakse i predavač na Sveučilištu u Bristolu, ističe da bi svi koji imaju stalne probavne tegobe trebali posjetiti liječnika.

"Probavne smetnje su česte, ali nisu uvijek bezopasne. U nekim slučajevima uporni simptomi mogu ukazivati na ozbiljnije stanje, uključujući rak", rekao je za The Conversation.

Što su probavne smetnje?

Probavne smetnje, poznate i kao dispepsija, označavaju nelagodu u gornjem dijelu trbuha, obično nakon jela. Mogu se javiti u obliku nadutosti, mučnine, podrigivanja ili osjećaja pečenja u prsima, poznatog kao žgaravica.

Jedan od najčešćih uzroka je refluks kiseline, kada se želučana kiselina vraća u jednjak. To se može pogoršati kod osoba s hijatalnom hernijom, stanjem u kojem se dio želuca pomakne prema prsima, što je česta pojava kod starijih osoba.

Simptome mogu potaknuti:

teški, začinjeni ili masni obroci

alkohol i kava

prekomjerna tjelesna težina

trudnoća

pušenje

Neki lijekovi također mogu izazvati probavne smetnje, primjerice ibuprofen, antidepresivi, protuupalni lijekovi i željezo u tabletama.

Kada simptomi postaju razlog za brigu?

Blage i kratkotrajne smetnje nakon jela, osobito nakon teške hrane, nisu neuobičajene. No, ako se simptomi ponavljaju, traju dulje ili se pogoršavaju, važno je potražiti liječničku pomoć.

Mogući uzroci ozbiljnijih problema uključuju:

upalu jednjaka, želuca ili dvanaesnika

bakterijsku infekciju Helicobacter pylori, koja uzrokuje čireve

Ako se čir ne liječi, može izazvati ozbiljne komplikacije, poput krvarenja ili pucanja stijenke želuca. Liječenje najčešće uključuje antibiotike i lijekove za smanjenje želučane kiseline, poput omeprazola.

Važno je znati da osjećaj pečenja u prsima ne mora uvijek biti povezan s probavom — slične simptome može izazvati i srčana bolest, primjerice ishemijska bolest srca.

Simptomi koji mogu ukazivati na rak

U rijetkim slučajevima, stalne probavne tegobe mogu biti rani znak raka želuca, jednjaka ili gušterače. Upozoravajući simptomi uključuju:

poteškoće pri gutanju

stalnu bol u gornjem dijelu trbuha

neobjašnjiv gubitak težine

osjećaj sitosti nakon nekoliko zalogaja

povraćanje krvi

U takvim je slučajevima potrebno hitno liječničko ispitivanje, a često se preporučuje endoskopija — pregled želuca i jednjaka kamerom.

I druge ozbiljne bolesti, uključujući rak jajnika i srčane tegobe, ponekad se mogu prikriti kao probavne smetnje. Zato je važno ne oslanjati se na samodijagnozu.

Ne liječite se na svoju ruku

Liječnici preporučuju da osobe starije od 50 godina koje imaju poteškoće s gutanjem, bolove u trbuhu, kvržice i/ili gubitak težine bez poznatog razloga, odmah potraže stručnu pomoć radi dodatnih pretraga.

Dr. Baumgardt upozorava: "Ne oslanjajte se samo na lijekove bez recepta i ne zanemarujte simptome. Liječnik može prepoznati širu sliku i predložiti odgovarajuće liječenje."

Oprez s lijekovima protiv kiseline

Lijekovi koji smanjuju želučanu kiselinu, poput omeprazola, često se koriste za liječenje žgaravice i refluksa. Iako mogu pomoći u kratkom roku, njihova dugotrajna upotreba može imati nuspojave.

Farmaceutkinja Deborah Grayson upozorava da produženo korištenje može dovesti do nadutosti, mučnine, debljanja i nedostatka vitamina.

"Omeprazol može biti koristan kod ozbiljnijih stanja poput gastritisa, ali nije uvijek potreban za običnu žgaravicu. Dugotrajna upotreba može imati negativan utjecaj na zdravlje", kaže Grayson.

Iako je žgaravica često bezopasna, važno je obratiti pozornost na simptome koji traju i ne prolaze. Redovito korištenje lijekova ne bi smjelo zamijeniti liječnički pregled, osobito ako imate i druge prateće simptome. Ako primijetite nešto neuobičajeno, ne čekajte, potražite savjet stručnjaka. Rana dijagnoza može spriječiti ozbiljne komplikacije i omogućiti bolje liječenje.