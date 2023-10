UPALIO SE NARANČASTI METEOALARM Danas nova kiša, na moru moguća ciklonalna plima. Vikend iskoristite, jer sljedeći tjedan neće biti branja maslina

Pred nama je posljednji vikend listopada, mjeseca koji će bez ikakve sumnje biti najtopliji od početka službenih meteoroloških mjerenja ne samo u Dalmaciji, ne samo u Hrvatskoj, nego i znatno šire.

Jučerašnji dan donio je obilni jutarnji pljusak Splitu te pijavicu u Bračkom kanalu. vrijeme se potom prolazno smirilo.

Ciklona zauzima veći dio europskog kopna, a novi ciklonalni centar premještena će se nešto sjevernije od našeg područja pa će petka donijeti novu kišu.

DHMZ je, unutar sustava MeteoAlarm, izdao narančasto i žuto upozorenje u petak za cijeli Jadran. Na moru su mogući udari vjetra do 95 km/h, a lokalno se očekuju neverini.

Danas će biti umjereno do znatno oblačno, povremeno uz kišu, a mjestimice i pljuskove s grmljavinom. Lokalno će pasti preko 30 litara kiše po metru kvadratnome. Prema kraju dana postupno poboljšanje. U početku će puhati umjereno do jako jugo, ali će se danju sa sjevernog Jadrana širiti lebić koji popodne može imati vrlo jake udare. Navečer pulenat i tramontana. Zbog niskog tlaka zraka i položaja ciklonalnog centra, na moru je moguća ciklonalna plima. Jutro toplo s temperaturama oko 20°C uz obalu i nešto niže u Zagori. Najviše dnevne temperature od 19 do 24°C.

Subota donosi značajno stabilnije vrijeme uz dosta sunca. U većini predjela suho, ali će osobiti popodne lokalno postojati mogućnost za vrlo malo kiše. U noći tramontana, danju će ponovno zapuhati slabo jugo. Jutro i večer malo svježiji, danju većinom od 19 do 23°C.

Nedjelja donosi pretežno sunčano vrijeme. Noću tiho ili burin, danju će zapuhati umjereno jugo. Jutarnje temperature u laganom padu, danju ugodno, većinom od 19 do 24°C u najtoplijem dijelu dana.

Nakon pretežno sunčanog i toplijeg ponedjeljka u kojem će jugo dodatno ojačati, utorak donosi oblake i novi kišu. Ujutro će biti olujnih udara juga. Od srijede sve do kraja tjedna promjenjivo, izmjenjivat će se sunčana i oblačna razdoblja. Nove jače oborine i snažni vjetrovi očekuju se od petka. Ipak zadržat će se toplo za dio godine.