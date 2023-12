UPALIO SE CRVENI METEOALARM ZA DIO JADRANA Udari bure bit će orkanski, osjet hladnoće bit će izražen. Ali ako čekate pravu zimu, imamo loše vijesti

Posljednja dva dana prosinac je ponovno donio izraženu toplinu. Tako su prekjučer temperature u Dalmaciji mjestimice dosezale 20, a jučer 17 stupnjeva Celzijusa.

Kraj tjedna donosi pad temperature zraka, ali one neće biti ni posebno izražen ni posebno dugotrajan. Danas i sutra pratit će nas bura, a ona će već tijekom nedjelje prestati. Bit će pretežno sunčano. Novo zatopljenje očekuje nas već u ponedjeljak.

DHMZ je unutar sustava MeteoAlarm za velik dio obale izdao crveni i narančasti stupanj upozorenje zbog bure.

Danas nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, ranije ujutro na moru s promjenjivom naoblakom. Puhat će umjerena do jaka bura koja će imati olujne udare. Podno Velebita olujna bura s orkanskim udarima. Najviše dnevne temperature bit će većinom od 8 do 13°C, a najhladnije će biti navečer kada će temperature biti od 0 do 9°C. Osjet hladnoće bit će izražen zbog bure.

Subota će biti sunčana. Puhat će umjerena do jaka bura koja će imati olujne udare. Podno Velebita olujna bura s orkanskim udarima, a orkanskih udara može biti i podno Biokova. Minimalne jutarnje temperature zraka u Dalmatinskoj zagori od -1 do 3°C, uz obalu i na otocima od 4 do 8°C. Najviše dnevne temperature od 6 do 12°C.

Nedjelja donosi nastavak stabilnog i pretežno vedrog vremena. Bure će biti još u noći, danju će stati pa će vjetar biti slab. Jutro prohladno sa slabim mrazom u Zagori. Najviše dnevne temperature bit će većinom od 7 do 13°C.

Sunčano bez značajnog vjetra i postupno umjereno toplije bit će u ponedjeljak i utorak. U utorak temperature zraka ponegdje će dosezati čak 18°C.