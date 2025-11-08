Uoči prosvjeda na Rivi: Bijela boja na balkonu poznate splitske političarke

Uoči današnjeg skupa na Rivi koji počinje u 11 sati, dio Splićana pozvao je građane na kontra prosvjed pod sloganom „Danas svi u bilo“, želeći – kako navode – poslati poruku mira, pristojnosti i ljubavi.

Organizatori poručuju da se akcija održava kao odgovor na, kako kažu, pojave koji nikad nisu bili dio identiteta Splita ni Hajduka.

“Ajmo ljudi, obucimo Split u bilo! Izvjesite bilu zastavu, maramu ili lancun na balkon, prozor ili teracu kao znak mira, pristojnosti i ljubavi prema svakom čovjeku. Bila je boja svetog Duje, čiste savjesti i originalnog Hajduka. Pokažimo da je Split grad koji zna voliti, a ne mrziti”, poručili su organizatori akcije.

Inicijativa je naišla na široku podršku među građanima, a danas se pozivu pridružila i saborska zastupnica Marijana Puljak, koja je na balkon izvjesila bijelu “benderu”.

“Danas svi u bilo. Split je grad koji voli, a ne mrzi”, objavila je Puljak uz fotografiju bijele zastave.

Njen primjer slijedio je i gradski vijećnik Centra, Srđan Martinić.

Također, saborski zastupnik Damir Barbir.