Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana u Kaštelima položeni vijenci za sve hrvatske branitelje

Uoči blagdana Svih svetih i Dušnog dana tradicionalno su položeni vijenci i upaljene svijeće pred spomenikom prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu u Kaštel Lukšiću te pod spomen križem na Malačkoj. Prije polaganja, molitvu odrješenja u Gradskoj vijećnici predvodio je sućurački župnik don Ivan Delić.

Vijence su položili predstavnici Grada na čelu s dogradonačelnikom Antoniom Budimirom, predsjednikom Gradskog vijeća Mariom Škopljancem kao i članovi udruga proizašlih iz Domovinskog rata, gradski pročelnici i vijećnici, predstavnici udruga s područja Kaštela i građani.

"Meni je ovo prvi put da sudjelujem na polaganju vijenaca za naše branitelje kao dogradonačelnik. Kao sin hrvatskog branitelja osjećam posebni pijetet prema svim hrvatskim braniteljima koji su dali život za našu domovinu. Posebna mi je čast što tim ljudima, na ovako simboličan način, mogu odati počast, kazao je Budimir te nadodao kako će predstavnici mjesnih odbora i braniteljskih udruga posjetiti posljednja počivališta svih poginulih kaštelanskih branitelja gdje će položiti cvijeće i upaliti svijeće.