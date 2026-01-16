Close Menu

Unešić dobio bistu prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana

FOTO Bista je svečano otkrivena

Republika Hrvatska danas, 15. siječnja, obilježava 34. obljetnicu međunarodnog priznanja, odnosno datum kada je hrvatsku neovisnost priznalo 12 tadašnjih članica Europske zajednice preteče današnje Europske unije.

U Unešiću, na trgu ispred Doma kulture i Općinske uprave danas je obilježena 34. obljetnica međunarodnog priznanja otkrivanjem biste prvom predsjedniku Hrvatske dr. Franji Tuđmanu,

rad akademskog kipara Nikole Vudraga iz Varaždina. Riječ o bisti od bronce, za koju je iz općinskog proračuna izdvojeno 27 tisuća eura, javlja radio Drniš.

Bistu je otkrio Dinko Milić član obitelji poginulog branitelja, i sam branitelj, utemeljitelj Unešićkog HDZ-a i dugogodišnji općinski vijećnik.

Načelnik Općine Unešić Marko Parat okupljenima je kazao:

‘Zahvaljujem se svima vama koji ste inicirali, podržali i pomogli u postavljanju biste dr. Franje Tuđmanu. Posebno zahvale bivšem načelniku i ravnatelju škole Živku Bulatu na pokretanju postupka nabave i potpisivanju ugovora za navedenu bistu.

Danas, 15. siječnja, na dan koji je zauvijek upisan u povijest hrvatskoga naroda kao dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, stojimo pred bistom čovjeka čije je ime postalo sinonim hrvatske slobode i državnosti, a to je dr. Franjo Tuđman.

Ovaj datum otkrivanja biste nije izabran slučajno. Na današnji dan Hrvatska je potvrđena pred svijetom, ali ona je bila potvrđena u srcima svoga naroda i mnogo ranije: u vjeri, u žrtvi i u hrabrosti onih koji su san o slobodi pretvorili u stvarnost.

Prisjećamo se vremena neizvjesnosti, rata i teških odluka. Prisjećamo se dana kada je trebalo imati viziju, ali i snagu da se ta vizija obrani. Dr. Franjo Tuđman imao je oboje. Bio je vođa koji je znao kamo Hrvatska ide, ali i zašto tim putem mora ići. Vodio je narod koji je predugo čekao vlastitu državu i dao mu ono što mu povijesno pripada: slobodu i dostojanstvo.

Ova bista pored koje stojimo nije spomenik samo dr. Franji Tuđmanu nego i svim hrvatskim braniteljima. Bez vaše hrabrosti, bez vaše žrtve, bez vaših izgubljenih mladosti – ne bi bilo ni današnjeg dana, ni ove biste, ni slobodne Hrvatske. Vi ste temelj na kojem je izgrađena država, a vaša uloga u našoj povijesti je trajna i neizbrisiva.

Ova bista je spomenik vama koji ste za Domovinu dali ono najvrjednije: svoje živote, svoju krv, svoju mladost.

S dubokim uvažavanjem naglašavam i ulogu utemeljitelja HDZ-a Općine Unešić. U vremenima kada nije bilo lako, kada je trebalo vjerovati više nego što se znalo, vi ste stajali uz ideju hrvatske države i uz predsjednika Tuđmana. Vaša uloga bila je tiha, ali presudna – jer država se ne stvara samo na bojišnici, nego i u svakom mjestu, u svakoj općini, u svakom čovjeku koji je vjerovao.

U najtežim trenucima vjera i krunica oko vrata je bila jedini oslonac. Ne smijemo zaboraviti značaj Crkve, i priznanje Vatikana. Kao i prema riječima svjedoka vremena koji svjedoče o ulozi biskupa Josipa Arnerića, koji je u ključnim trenucima znao povezati vjeru, narod i Domovinu, ostavljajući dubok i trajan trag u trenucima osnivanja Općine Unešić.

Svi vi ste slobodu koju danas živimo predali nama u baštinu. Ali ta baština nije samo privilegij; ona je trajna obveza. Otkrivanjem ove biste ne zatvaramo jedno poglavlje povijesti. Naprotiv , mi ga prenosimo dalje. Iz prošlosti crpimo snagu, u sadašnjosti gradimo odgovornost, a prema budućnosti gledamo s vjerom i odlučnošću.

Vi ste Domovinu obranili u ratu svojom krvlju, a na nama mladima danas ostaje zadaća da branimo vrijednosti vjere, obitelji i domovine, od neprijatelja koji možda ne napada fizičkim oružjem, ali desetkuje naš narod. Svojim radom, otvorenošću prema životu, odgovornošću i međusobnim poštovanjem čuvajmo i branimo ovu slobodu i Domovinu

Neka ova bista dr. Franje Tuđmana ovdje, u Unešiću, bude mjesto sjećanja, ali i mjesto nadahnuća. Da nas podsjeća na cijenu slobode, na snagu zajedništva i na obvezu da Hrvatsku ostavimo još boljom onima koji dolaze nakon nas’, kazao je načelnik Parat.

Okupljenima se obratio i župan Šibensko kninski Paško Rakić koji je kazao:

‘Kad je tema Domovinskog rata i stvaranja naše Hrvatske ja sam često naglašavam kako sam možda i posljednji koji bi trebao govoriti o tome jer sam, kao sva ostala djeca, tih slavnih devedesetih vrijeme provodio u skloništu. Ali jako dobro se sjećam zanosa hrvatskog čovjeka koji je pod vodstvom predsjednika Tuđmana krenuo u stvaranje naše države i demokracije, kako bi generacije koje dolaze mogle živjeti u miru i slobodi. Pravo je i mjesto i vrijeme da se zahvalimo i duboko naklonimo i prvom hrvatskom predsjedniku ali i svim braniteljima i ostalima koji su dali obol u stvaranju hrvatske države. Prilika je da se zahvalimo svima koji radite na boljitku Općine Unešić ali i pošaljemo poruku da na žalost u današnjem društvu žive strukture koje jako dobro žive od hrvatske države a čine sve da negiraju našu povijest, kako bližu tako i dalju. Žele naglašavati neke ratove iz prošlosti i sve ono što je naš narod prošao loše kroz te ratove, žele negirati i ulogu branitelja te prvog predsjednika. Stoga ovo nek’ bude konkretna i jasna poruka – ne odričemo se naše povijesti, gledamo u budućnost ali pamtimo našu krvavu prošlost’, kazao je župan Rakić.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
1
Haha
2
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0