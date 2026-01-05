Unatoč zabrani sjeo za volan: 48-godišnjak u Splitu ponovno zaustavljen, sud mu izrekao kaznu i novu zabranu vožnje

U subotu, 3. siječnja 2026.godine na području Splita oko 16 sati policijski službenici zaustavili su vozilo kojim je upravljao 48-godišnjak. Utvrdili su da upravlja vozilom unatoč izrečenoj zabrani i to rješenjem ove Uprave kojim ju je oduzeta vozačka dozvola dok ne obavi izvanredni zdravstveni pregled.

S obzirom na to da je 48-godišnjak tijekom 2025. godine dva puta prijavljivan zbog počinjenja prometnih prekršaja, uhićen je i odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od godine dana godine.

Sud je donio odluku da je odgovoran za počinjeni prekršaj, izrekao mu je novčanu kaznu u visini 1400,00 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja vozilom u trajanju od četiri mjeseca.