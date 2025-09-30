Umro je Slobodan Vasković, jedan od najvećih novinara ovih prostora

Umro je Slobodan Vasković.

Velikan bosanskohercegovačkog novinarstva preminuo je u Beogradu, a vijest o njegovoj smrti objavljena je na njegovom službenom profilu. Odlazak novinara i blogera, poznatog po istraživačkom radu i otvorenoj kritici vlasti u Bosni i Hercegovini, osobito u Republici Srpskoj, potresao je novinarsku zajednicu i širu javnost.

Rođen 1962. godine u Sarajevu, Vasković je od 2001. do 2009. obnašao dužnost direktora i glavnog urednika magazina Patriot, a kasnije je uređivao magazin Stav. Širu popularnost stekao je svojim angažmanom u emisiji 60 minuta Federalne televizije, dok je od 2011. djelovao kao neovisni bloger. Na svom blogu objavljivao je brojne tekstove o korupciji, organiziranom kriminalu i zloupotrebi vlasti, piše Tačno.net.

Posebnu pažnju javnosti privukao je tijekom praćenja slučaja smrti Davida Dragičevića, kada je ukazivao na manipulacije dokazima i zloupotrebe policijskih struktura. Istraživao je i aferu s kisikom u Univerzitetsko-kliničkom centru RS, kao i brojne druge slučajeve povezane s političkim vrhom.

Njegov beskompromisan stil i spremnost da prozove moćnike donijeli su mu reputaciju jednog od najhrabrijih novinara u regiji, ali i česte prijetnje te pritiske, zbog čega je jedno vrijeme boravio izvan BiH.

Slobodan Vasković ostat će upamćen kao kontroverzan, ali iznimno važan glas bosanskohercegovačkog novinarstva – čovjek koji je svoje tekstove pretvorio u kroniku borbe protiv kriminala i korupcije.