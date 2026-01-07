Umro je sam u sobi 3327 u New Yorku: Ovo je činjenica koja boli, ali podsjeća koliko je dao svijetu

Na današnji dan 1943. godine preminuo je Nikola Tesla

Dok se i danas, nažalost, na našim prostorima vode polemike o tome "čiji je" Nikola Tesla, pomalo kao da zaboravljaju što li je sve ovaj veliki čovjek ostavio za sobom – izmjeničnu struju, zavojnicu, indukcijski motor, samo su neki od mnogih izuma.

Rođen je 10. srpnja 1856. godine u ličkom Smiljanu na prostoru nekadašnje Austro-Ugarske države. Njegov je otac Milutin bio srpski pravoslavni svećenik i pisac koji je gurao Nikolu da ode u svećenstvo, no njegovo je zanimanje bilo puno više od nekakvog svećenstva. Navodno je njegov interes za električne izume pobudila njegova majka Đuka Mandić koja je u slobodno vrijeme osmišljavala jednostavne kućanske aparate.

Siromašan i povučen, Nikola Tesla umro je 7. siječnja 1943. u dobi od 86 godina u sobi 3327 u New Yorku, gdje je živio skoro 60 godina.

Njegov se pepeo čuva u urni sferična oblika, Teslinom najdražem geometrijskom tijelu, u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu. Nikola Tesla težio je svjetlosti, možda nije rekao "Neka bude svjetlost", ali ona je bila – kako u njegovom umu, tako i u svijetu.