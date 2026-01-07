Close Menu

Umro je sam u sobi 3327 u New Yorku: Ovo je činjenica koja boli, ali podsjeća koliko je dao svijetu

Izumitelj, fizičar, inženjer, ekscentrik, genije, vizionar, samo su neke riječi koje bi ga mogle opisati
Nikola Tesla

Na današnji dan 1943. godine preminuo je Nikola Tesla

Dok se i danas, nažalost, na našim prostorima vode polemike o tome "čiji je" Nikola Tesla, pomalo kao da zaboravljaju što li je sve ovaj veliki čovjek ostavio za sobom – izmjeničnu struju, zavojnicu, indukcijski motor, samo su neki od mnogih izuma.

Rođen je 10. srpnja 1856. godine u ličkom Smiljanu na prostoru nekadašnje Austro-Ugarske države. Njegov je otac Milutin bio srpski pravoslavni svećenik i pisac koji je gurao Nikolu da ode u svećenstvo, no njegovo je zanimanje bilo puno više od nekakvog svećenstva. Navodno je njegov interes za električne izume pobudila njegova majka Đuka Mandić koja je u slobodno vrijeme osmišljavala jednostavne kućanske aparate.

Nikola Tesla

Siromašan i povučen, Nikola Tesla umro je 7. siječnja 1943. u dobi od 86 godina u sobi 3327 u New Yorku, gdje je živio skoro 60 godina.

Njegov se pepeo čuva u urni sferična oblika, Teslinom najdražem geometrijskom tijelu, u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu. Nikola Tesla težio je svjetlosti, možda nije rekao "Neka bude svjetlost", ali ona je bila – kako u njegovom umu, tako i u svijetu.

