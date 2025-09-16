Umro je Robert Redford

U 89. godini je umro glumac i redatelj Robert Redford.

Cindi Berger, glavna izvršna direktorica tvrtke za odnose s javnošću Rogers & Cowan PMK, objavila je vijest u izjavi za New York Times. Rekla je da je Redford umro u snu, ali nije navela konkretan uzrok.

Putovao Europom, pa onda u SAD-u upisao studij glume

Robert Redford, rođen kao Charles Robert Redford Jr. 18. kolovoza 1936. u Santa Monici u Kaliforniji, bio je jedan od najvažnijih i najsvestranijih američkih filmskih umjetnika druge polovice 20. stoljeća. Bio je poznat kao glumac, redatelj, producent i osnivač Sundance Film Festivala, a njegova karijera bila je duga više od šest desetljeća.

Odrastao je u obitelji srednje klase – njegov otac Charles bio je računovođa, a majka Martha umrla je kad je Robert imao 18 godina, što je na njega ostavilo dubok trag. Kao mladić bio je sklon nestašlucima i često je upadao u nevolje, no nakon što je dobio stipendiju za studij umjetnosti na Sveučilištu Colorado, počeo je ozbiljnije razmišljati o budućnosti. Studij je napustio, putovao Europom i neko vrijeme živio kao mladi umjetnik u Parizu i Firenci. Nakon povratka u SAD upisao je studij glume na American Academy of Dramatic Arts u New Yorku, što je označilo početak njegove glumačke karijere.

Redford se isprva pojavljivao na televiziji i u kazališnim predstavama, a širu je pozornost privukao ulogom u broadwayskoj predstavi Sunday in New York 1961. Prvi značajniji filmski uspjeh postigao je ulogom u komediji Barefoot in the Park (1967) s Jane Fondom, a svjetsku slavu stekao je vesternom Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) u kojem je glumio zajedno s Paulom Newmanom. Film je postao kultni klasik i otvorio mu vrata u svijet najvećih holivudskih produkcija.

Njihov drugi zajednički film, kriminalistički triler The Sting (1973), donio mu je nominaciju za Oscara i potvrdio njegov status zvijezde.

Vrhunac karijere

Sedamdesete i osamdesete godine bile su vrhunac njegove glumačke karijere. Redford je tumačio glavne uloge u filmovima poput The Candidate (1972), All the President’s Men (1976), koji je pratio aferu Watergate, te Out of Africa (1985) s Meryl Streep, koji je osvojio Oscara za najbolji film.

Uz glumu, počeo se baviti i režijom – njegov redateljski prvijenac Ordinary People (1980) donio mu je Oscara za najbolju režiju i potvrdio ga kao autora koji odlično razumije ljudsku psihologiju i kompleksne obiteljske odnose.

Osim filmskog rada, Redford je bio poznat po svom doprinosu nezavisnoj kinematografiji. Osnovao je Sundance Institute i pokrenuo Sundance Film Festival, koji je postao najvažnija platforma za mlade i neovisne filmaše u SAD-u. Njegov aktivizam protezao se i na područje ekologije i ljudskih prava – godinama se zalagao za očuvanje okoliša i podržava progresivne društvene inicijative.

Privatni život držao je koliko je moguće dalje od javnosti. Bio je oženjen s Lolom Van Wagenen od 1958. do 1985. i imaju četvero djece, iako su jedno dijete izgubili u ranoj dobi. Godine 2009. oženio se Sibylle Szaggars, njemačkom umjetnicom.

Smatra se jednim od posljednjih velikih holivudskih glumaca "zlatne ere" koji su uspjeli spojiti komercijalni uspjeh i umjetnički integritet, ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag kao glumac, redatelj i kulturni vizionar.