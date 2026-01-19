Umro je pod nerazjašnjenim okolnostima – i još je uvijek jedan od najvećih književnika

Na današnji dan 1809. godine rodio se Edgar Allan Poe

Američki pisac, književnik, urednik i kritičar Edgar Allan Poe rodio se 19. siječnja 1809. u Baltimoreu. Djetinjstvo mu je bilo obilježeno tragedijama – otac i majka, David Poe ml. i Elizabeth Hopkins Poe, oboje glumci, preminuli su u roku od dvije godine nakon njegova rođenja. Poea je posvojio trgovac duhanom John Allan iz Richmonda, koji ga je poslao na školovanje u Englesku. Sa Sveučilišta u Virginiji izbačen je zbog kockarskih dugova, što je dovelo do nepopravljiva raskola s očuhom. S vojne akademije West Point bio je isključen (1830.) zbog lošeg ponašanja.

Godinu dana kasnije započinje sa svojim književnim radom. Za svoju je kratku priču Poruka u boci osvojio 50 dolara i dao se u spisateljski zanat. Pisao je recenzije, kritike, eseje, pjesme i pripovijetke, uređivao i izdavao časopise, držao predavanja. Prvu zbirku pjesama Tamerlane i druge pjesme objavio je o vlastitom trošku. Uvijek više gladan nego sit, povremeno je zapadao u teška depresivna stanja te tražio spas u alkoholu i narkoticima. U takvim se prilikama rodila misao (što ju je izrazio u glasovitoj raspravi Pjesničko načelo – The Poetic Principle, objavljenoj posmrtno, 1850) da je poezija »ritmičko stvaranje ljepote«, koje je samo sebi svrhom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U njegovu su pjesničkom opusu najpoznatija djela Gavran i druge pjesme, 1845. i Annabel Lee, 1849. Potonju je pjesmu posvetio svojoj ljubavi – 13-godišnjoj rođakinji Virginiji Clemm kojom se i oženio. Clemm je oboljela od tuberkuloze, postala invalid i na koncu preminula, što se smatra uzrokom Poeovih ovisnosti o alkoholu i opijatima.

Umorstva u Rue Morgue i Ukradeno pismo svrstale su ga među prozne majstore kriminalistike, a Crni mačak i danas se smatra klasikom među pričama s elementima horora. U Poeovim djelima, uz halucinantnu razigranost mašte, ima i hladne, osobito cerebralne proračunatosti (tzv. tales of ratiocination).

1848. u stanju potpune depresije i očaja Poe pokušava počiniti samoubojstvo. Nakon neuspjela je pokušaja na putu sa zabave k novoj zaručnici misteriozno nestao na tri dana. Pojavio se u Baltimoreu, rastrojen i u lošem stanju, te je pod nedovoljno razjašnjenim okolnostima preminuo 7. listopada 1849. godine.