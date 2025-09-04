Umro je Giorgio Armani

Talijanski modni dizajner Giorgio Armani preminuo je, priopćila je u četvrtak tvrtka.

" S beskrajnom tugom, Armani Grupa objavljuje smrt svog tvorca, osnivača i neumorne pokretačke snage: Giorgia Armanija, " stoji u priopćenju modne kuće.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Armani, koji je imao 91 godinu, bio je sinonim za moderni talijanski stil i eleganciju. Spojio je kreativnost dizajnera s pronicljivošću poslovnog čovjeka, vodeći tvrtku koja je ostvarivala prihod od oko 2.3 milijarde eura godišnje, prenosi Index.

USKORO OPŠIRNIJE