Umrla je Brigitte Bardot

Preminula je Brigitte Bardot, slavna francuska glumica, javlja Guardian. Imala je 91 godinu i u posljednje vrijeme je imala zdravstvenih problema.

Rođena je 28. rujna 1934. u Parizu. Karijeru je započela kao balerina i manekenka, a filmsku slavu stekla sredinom 1950-ih. Prijelomni trenutak bio je film I Bog stvori ženu iz 1956. godine, koji ju je pretvorio u međunarodnu zvijezdu i simbol nove, oslobođene ženstvenosti. Bardot je u tom razdoblju postala globalni seks-simbol, ali i kulturni fenomen koji je snažno utjecao na modu, film i društvene norme.

Tijekom karijere snimila je više od 40 filmova, surađujući s istaknutim europskim redateljima. Posebno su zapažene njezine uloge u filmovima La Vérité, Le Mépris i Viva Maria!. Uz glumu, ostvarila je i uspješnu glazbenu karijeru, a njezine šansone obilježile su 1960-e.

Na vrhuncu slave, 1973. godine, Bardot se povukla iz glume i javnog života te se posvetila borbi za prava životinja. Godine 1986. osnovala je Zakladu Brigitte Bardot, koja se bavi zaštitom životinja i suzbijanjem njihova zlostavljanja diljem svijeta.

U kasnijim desetljećima često je izazivala kontroverze svojim političkim i društvenim izjavama, no bez obzira na podijeljene reakcije, ostala je dosljedna svojim stavovima i aktivizmu.

Brigitte Bardot iza sebe ostavlja nasljeđe filmske legende, modne i kulturne ikone te neumorne aktivistice. Njezina pojava i utjecaj obilježili su jedno cijelo razdoblje europske kulture, a njezino ime ostaje sinonim za slobodu, provokaciju i nepokolebljiv osobni stav.