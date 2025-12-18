Umjetnost koja povezuje i nadahnjuje: Krug u petak otvara godišnju izložbu

U petak, 19.12.2025. u Galeriji Krug u Dugom Ratu s početkom u 18 sati u organizaciji Poljičke likovne udruge "Krug" Dugi Rat svečano će se otvoriti Godišnja izložba Kruga. Godišnja izložba Poljičke likovne udruge "Krug" Dugi Rat uvijek iznova potvrđuje da je Galerija Krug mjesto živahne umjetničke scene. Kroz posvećenost očuvanju i interpretaciji lokalne baštine, Udruga uspješno ispunjava svoju misiju promicanja kulture i umjetnosti u svojoj lokalnoj zajednici, ali i šire. Posebnost ove izložbe leži u raznolikosti izloženih djela i talentu njenih članova, koji su svojim radom unijeli dio svoje duše i topline u ovaj prostor.

Ova izložba nije samo prikaz likovnih radova, već i proslava kreativnosti, koja ih povezuje i nadahnjuje. Nadam se da će te - piše Joško Čizmić u predgovoru, pozivu na otvaranje izložbe u petak - prolazeći među ovim divnim radovima, osjetiti toplinu Božića i pronaći inspiraciju koja će vas pratiti tijekom blagdana. Uživajte u izložbi i neka vam je sretan i blagoslovljen Božić te uspješna Nova godina. U glazbenom dijelu otvorenja izložbe nastupit će Nikša Erceg s gitarom.

GODIŠNJA IZLOŽBA KRUGA

Nije jednostavno, a ni lako, pisati predgovore za izložbe koje se redovno događaju svake godine, s većinom istim slikarima, često ili približno sličnim motivima vezanim uz naše dalmatinsko podneblje s pojedinim eskapadama u sakralnu ili čak apstraktnu umjetnost.

Prošlogodišnji tekst bio je inspirativan i nekako posebno nadahnut, svojevrsna esencija opusa članova likovne udruge "Krug". E sad, nastojat ću biti bar približno sukladan spomenutom izričaju.

Ova udruga od cca 25-30 aktivnih članova, kompenzira svoje djelovanje kroz sudjelovanje na likovnim kolonijama, susrećući se s drugim umjetnicima, a naročito iz susjedne BiH ili preciznije, akademskim slikarima sa širokobriješke i sarajevske akademije, što doprinosi "bogatstvu i raznolikosti umjetničkog izraza" (citat iz prošlogodišnjeg predgovora). Uz to, tu su i prigodne slikarske manifestacije: slikanje i izlaganje u Gornjem Dolcu i Jesenicama, humanitarnog karaktera i donacije slika u Makarskoj i Podaci......učestvovanje na Međunarodnim izložbama Malog formata u Solinu i Dubrovniku.

Nije manje bitno ni predstavljanje pojedinih članova ove udruge samostalnim izložbama u prostoru naše Galerije, čime se "probija led" daljnjoj afirmaciji.

Na ovogodišnjoj izložbi prezentirat će se 25 autora sa 40 slika, što je prilika za novo međusobno druženje i analizu recentnih radova, a to je svojevrsna introspekcija za svakog pojedinca u odnosu na prethodno razdoblje.