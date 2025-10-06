Umjetnička intervencija Neli Ružić “Sve odjednom / All at Once” na Filozofskom fakultetu u Splitu

U četvrtak, 9. listopada 2025. u 10:30 sati, na Filozofskom fakultetu u Splitu (Poljička cesta 35) bit će otvorena umjetnička intervencija “Sve odjednom / All at Once” renomirane multimedijalne umjetnice Neli Ružić. Izložba je dio godišnjeg projekta REPER, koji Fakultet realizira u suradnji s Hrvatskom udrugom likovnih umjetnika – Split (HULU Split).

Projekt vodi izv. prof. dr. sc. Dalibor Prančević, a njegova je ideja da zgrada Filozofskog fakulteta postane dinamičan izložbeni prostor i mjesto susreta suvremene umjetnosti i društvenog promišljanja. Ovogodišnja intervencija Neli Ružić bit će otvorena u sklopu međunarodne konferencije Gender(ed) Landscapes: Reframing Identity Across Art, Science and Society, koja se održava 9. i 10. listopada.

Boja kao kritičko svjetlo

U svom radu Ružić koristi primarne i sekundarne boje – crvenu, plavu i žutu – kako bi stvorila “koloristički laboratorij” unutar arhitekture fakulteta. Boje ulaze u međuigru kontrasta i nadopunjavanja, pretvarajući prostor znanja u prostor afektivnog iskustva.

Kako ističe Dalibor Prančević u predgovoru, Ružić “svjetlo koje prolazi kroz boju pretvara u medij kritičke osjetljivosti, u sredstvo koje destabilizira hijerarhije i omogućuje prisutnost onoga što je inače potisnuto ili nevidljivo”.

O autorici

Neli Ružić (Split, 1966.) multimedijalna je umjetnica čiji rad istražuje vrijeme, sjećanje i migracije, te odnose osobnog i kolektivnog iskustva. U svojoj praksi koristi intervencije u javnom prostoru, instalacije i video radove, često tematizirajući nematerijalne fenomene poput sunčeve svjetlosti.

Studirala je slikarstvo na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, a magistrirala u Meksiku. Predavala je na ENPEG La Esmeralda u Ciudad de Méxicu, a nakon povratka u Hrvatsku nastavila je pedagoški i umjetnički rad na Umjetničkoj akademiji u Splitu, gdje je danas redovita profesorica.

Izložba će biti otvorena za javnost od 9. listopada do 9. studenoga 2025., a posjetitelji će moći doživjeti prostor fakulteta u potpuno novom svjetlu — doslovno i simbolično