Umirovljenik puškom oborio dron koji je provjeravao stanje zgrada, mislio da su provalnici

Neimenovani umirovljenik iz francuskog Nohica u utorak je puškom oborio dron koji je unajmila gradska vijećnica kako bi iz zraka pregledala stanje krovova javnih zgrada, prenosi Net.hr.

Precizni 76-godišnjak pojasnio je kako je bio uvjeren da sugrađanima čini uslugu jer je zaključio da su bespilotnu letjelicu zapravo podigli provalnici u namjeri da snime situaciju u kraju i odrede buduće mete.

"Sve se odvijalo normalno dok dron nismo podigli iznad gradske vijećnice", kazao je gradonačelnik Julien Castagne, koji je s puškom vještog muškarca opisao kao inače vrlo ugodnog čovjeka.

"Uspaničio se. Mislio je kako je uhvatio provalnike pri pretraživanju područja", dodao je.

Srećom, sumnjičavi muškarac prilikom obaranja drona nikog nije ozlijedio, a žandamerija ga je u međuvremenu uhitila i pritvorila.

Francuski portal BFM u nastavku članka je podsjetio da je identičnih slučajeva bilo i ranije te se prisjetio sumnjičavog gospodina koji je u kolovozu 2024. u regiji Vaucluse također najprije pucao pa tek onda postavljao pitanja.

I on je dron riješio metkom u čelo kada je primijetio da prelijeće iznad njegova imanja, međutim ispostavilo se kako ga nitko nije špijunirao i da je oborio letjelicu u vlasništvu Enedisa, operatera mreže za distribuciju električne energije u Francuskoj.