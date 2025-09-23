Ukrajinski reprezentativac Artem Riazanov najnovije je pojačanje OK Ribola Kaštela

Najnovije i najmlađe pojačanje OK Ribola Kaštela je ukrajinski reprezentativac Artem Riazanov. Visok je 2 metra, ovo ljeto navršio je 18 godina, a igra na poziciji srednjeg blokera. Prošao je sve mlađe uzraste nacionalne vrste, a poznati argentinski trener Raúl Lozano, koji vodi ukrajinsku A selekciju, stavio ga je na širi popis reprezentacije s kojom je odradio uvodne opripreme za Svjetsko prvenstvo.

Kako kaže Artem - očito je bio predodređen za odbojku s obzirom da su u tom sportu i njegov otac i djed:

„Kako mi je tata bio profesionalni igrač, rano sam se zainteresirao za taj sport i počeo trenirati već s 10 godina u svojoj školi gdje je moj djed predavao odbojku. Nakon toga sam završio u sportskom internatu, a svoj prvi ugovor s ukrajinskom Superligom potpisao sam s 15 godina. Igrao sam u dva ukrajinska kluba, a nakon toga sam želio igrati u nekim drugim zemljama i prvenstvima. Također sam igrao za reprezentaciju Ukrajine U-16, U-18, U-22 i trenirao s glavnom reprezentacijom. Moj agent mi je pisao o Kaštelima, znao sam da je to prava opcija za mene, dobar klub, dobra sredina. Sviđa mi se ovdje, dobro su me primili, ekipa je mlada i ambiciozna, treninzi su dinamični, naporno se radi kako bi postigli najbolje rezultate, a iako mi je neobično jer prvi put da igram u prvenstvu druge države, cilj je isti - osvajanje Superlige."