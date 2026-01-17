Ukrajinska jaja preplavila Hrvatsku

Prema prvim procjenama, uvoz jaja u Hrvatsku u protekle je četiri godine gotovo učetverostručen!

Službeni podaci Ministarstva poljoprivrede otkrivaju kako je u prvih deset mjeseci lani uvezeno čak 15.300 tona jaja, što je 37 posto više nego cijele pretprošle godine. Procjene govore kako će u cijeloj 2025. godini uvoz biti čak četiri puta veći nego 2021. godine.

Pritom je više od 70 posto uvezenih jaja u prvih deset mjeseci stiglo iz jedne zemlje- Ukrajine – oko 11.000 tona. Cijele 2024. godine iz te je zemlje na naše tržište dospjelo 5800 tona, a tijekom referentne 2021. – ništa. Ranijih godina najviše smo jaja uvozili iz Poljske i Italije, piše Danica.

Uvoz se događa kao posljedica veće potrošnje i nedostatne domaće proizvodnje. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, 2004. godine Hrvatska je proizvela 801 milijun komada jaja, a lani 669 milijuna: danas, dakle, imamo 132 milijuna domaćih jaja manje.

Prije dva desetljeća imali smo i 7,5 milijuna koka nesilica, a lani tek 2,8 milijuna. U tom razdoblju nestalo nam je 4,7 milijuna koka!