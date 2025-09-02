Ukrajinac napravio kaos u luksuznom hotelu u Hrvatskoj. Kad je došla policija - pljunuo ih

Od 1700 eura morat će odvojiti ukrajinski računovođa Y. S. (38) jer se nepristojno ponašao na bazenu hotela Valamar Bellevue Resort u Rapcu.

Odlučila je to pazinska sutkinja temeljem optužnog prijedloga policije, a prema kojem je Ukrajinac 31. srpnja ove godine oko 16:30 prvo vikao i galamio na ukrajinskom jeziku.

Potom je agresivno mahao oko sebe rukama, uznemiravajući ostale goste hotela. Zaštitar tvrtke Gard sigurnost ga je udaljio s prostora bazena, a kad je došla policija, nije se smirivao.

I pred njima je nastavio s narušavanjem reda, galameći na ukrajinskom. Ujedno se i uzrujao jer je došla policija pa je počeo dizati noge, zamahujući prema njima i usput im vičući: ‘Debili, debili.‘ Pokušavao ih je zastrašiti dok su mu izdavali upozorenja da prestane, no kako se oglušivao na naredbe, policajci su uporabili nad njim sredstva prisile te mu stavili lisice na ruke. Njegov bijes ni tada nije splasnuo jer je policajce, sve do dovođenja u policijsku postaju u Labinu, zdušno pljuvao.

Zbog kršenja članka 6. i članka 17. Zakona o prekršajima javnog reda i mira, Ukrajinac je prenoćio u postaji te s prijavom, u društvu policajaca, završio na sudu gdje je novčano kažnjen. A s kaznom se u konačnici i složio, piše Jutarnji list.